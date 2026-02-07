Erős idegzetűeknek: kartondobozok között rejtették el a holttestét annak a brit transzvesztitának, akit kutyával való fajtalankodással is megvádoltak (+18)

A halottkém jelentése szerint meglévő saját egészségügyi állapota és alkoholfogyasztás együttesen okozhatták a halálát annak a homoszexuális brit transzvesztita férfinek, akinek holttestére kartondobozok között találtak rá 2023-ban – írja a Daily Star. Korábban arról voltak beszámolók, hogy a férfi nem sokkal a halála előtt egy másik férfivel és egy kutyával vett részt szexuális aktusban, egy cardiffi sikátorban

A Daily Star szerint a halottkém a vizsgálat után hozott döntést egy 39 éves transzvesztita homoszexuális férfi előadóművész halálának ügyében, aki Cardiffban, egy belvárosi sikátorban vesztette életét 2023 januárjában. A vizsgálat során a halottkém nem fogadta el annak a személynek a vallomását, aki utoljára látta élve az elhunytat és fajtalankodással vádolta meg – több állítását ellentmondásosnak találta. A nyomozás nem tárt fel egyértelmű bizonyítékot sem erőszakos behatásra, sem betegségre; több lehetséges orvosi magyarázatot vizsgáltak,

többek között azt is, hogy nemsokkal a halál előtt egy cardiff-i sikátorban közösült egy másik férfivel és egy kutyával.

De egyik magyarázat sem volt egyértelműen igazolható, a fajtalankodásról szóló beszámolókat pedig kizárták. A rendelkezésre álló orvosi és szakértői bizonyítékok alapján a halottkém kizárta, hogy egy állat emberi irányítás nélkül képes lett volna részt venni a történtekben. A hivatalos megállapítás szerint a halál hirtelen következett be, és időbeli összefüggésben állhatott több körülménnyel, köztük az alkoholfogyasztással, a hideg környezettel és fizikai megterheléssel egy alapbetegséggel élő személynél.

Az Express szerint a transzvesztita előadó holttestét egy félreeső parkolóban, kartondobozokkal letakarva találták meg, a rendőrség a nyomozás során őrizetbe vett egy személyt, de később bizonyíték hiányában szabadon engedték; a vizsgálat végül nem állapított meg bűncselekményt.

