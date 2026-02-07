Egyszerű igazoltatásnak indult, őrizet lett a vége Körmenden

Engedély nélküli vezetés miatt őrizetbe vették azt a férfit, akit a körmendi rendőrök igazoltattak, miután kiderült, hogy kábítószer hatása alatt ült volán mögé – közölte a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A járőrök február 1-jén este Nádasdon állítottak meg egy gépkocsivezetőt. A férfi azt állította, hogy nincs nála jogosítványa, ezért csak lakcímkártyát adott át az egyenruhásoknak, valamint bediktálta személyes adatait. Az ellenőrzés során azonban kiderült, hogy a megadott adatokhoz tartozó nyilvántartási fényképen nem az igazoltatott személy szerepel – közölte a Police.hu.

Az intézkedést követően az autó utasa átadta a sofőr valódi személyi igazolványát, így a rendőrök megállapították, hogy a férfi nem rendelkezik vezetői engedéllyel.

A járművezetőt előállították a Körmendi Rendőrkapitányságra, ahol a kábítószergyorsteszt THC-hatóanyagra pozitív eredményt mutatott. A férfit engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési őrizetbe vették, emellett közokirat-hamisítás bűntettének gyanúja, kábítószer birtoklása, valamint járművezetés bódult állapotban vétsége miatt is eljárás indult ellene.

A rendőrség hangsúlyozza: a DELTA Program keretében kiemelt figyelmet fordítanak a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítására. A hatóság kéri, hogy aki ilyen jellegű jogsértésekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett is tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú zöldszámon vagy a 112-es segélyhívón.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)