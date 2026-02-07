Egyre több innováció születik, évtizedes csúcson a magyar szabadalmi bejelentések száma - jelentette be Hankó Balázs

Műsorújság
2026.02.07. 09:44

Évtizedes csúcson van a magyar szabadalmi bejelentések száma: 2025-ben 533 szabadalmi bejelentést tettek a magyar innovátorok – közölte Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

A miniszter a videóban arról beszélt, hogy az elmúlt évi magyar szabadalmi bejelentések száma 40 százalékkal meghaladta a két évvel korábbit.

„Külön öröm számomra, hogy az egyetemek és a megújult magyar kutatási hálózat szabadalmi aktivitása tovább erősödött”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy tavaly már 164 szabadalmi bejelentést tettek, több mint háromszor annyit, mint három évvel korábban.

Mint mondta,

ez jól bizonyítja azt, hogy az egyetemek és a kutatóintézetek teljesítményalapú megújítása sikeres. Egyre több innováció születik

– tette hozzá.

Azon dolgozunk, hogy ezek a szabadalmak ne maradjanak a fiókokban, és minél többől jöjjön létre sikeres magyar technológia, „hiszen Magyarország 2030-ra az Európai Unió 10 leginnovatívabb országának egyike lesz” – mondta Hankó Balázs.

Kiemelt kép: Hankó Balázs (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

