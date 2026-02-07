Egyre több innováció születik, évtizedes csúcson a magyar szabadalmi bejelentések száma - jelentette be Hankó Balázs

A miniszter a videóban arról beszélt, hogy az elmúlt évi magyar szabadalmi bejelentések száma 40 százalékkal meghaladta a két évvel korábbit.
„Külön öröm számomra, hogy az egyetemek és a megújult magyar kutatási hálózat szabadalmi aktivitása tovább erősödött”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy tavaly már 164 szabadalmi bejelentést tettek, több mint háromszor annyit, mint három évvel korábban.
Mint mondta,
ez jól bizonyítja azt, hogy az egyetemek és a kutatóintézetek teljesítményalapú megújítása sikeres. Egyre több innováció születik
– tette hozzá.
Azon dolgozunk, hogy ezek a szabadalmak ne maradjanak a fiókokban, és minél többől jöjjön létre sikeres magyar technológia, „hiszen Magyarország 2030-ra az Európai Unió 10 leginnovatívabb országának egyike lesz” – mondta Hankó Balázs.
Kiemelt kép: Hankó Balázs (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)