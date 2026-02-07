Az 1956-os forradalom 70. emlékévének jegyében jelentkezik új adásokkal az M5 História

Február 7-től új, kiemelt tematikával jelentkezik az M5 História az M5 kulturális csatornán: a szombat esténként látható műsor az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához kapcsolódó emlékév jegyében vizsgálja a sorsfordító eseményekhez vezető utat. A sorozat nyitóadásai azt a történelmi pillanatot idézik meg, amikor a mindennapi hírek, a nemzetközi döntések és a belpolitikai mozgások már egy közelgő fordulat előjeleiként voltak értelmezhetők.

Horváth Szilárd műsorvezető történészek és közéleti szakértők segítségével bontja ki az 1956-os év kezdetére egyre feszültebbé váló politikai és társadalmi helyzet összefüggéseit. A február 7-án 20 órakor kezdődő első adás szakértői – Ötvös István, Baczoni Dorottya és Máthé Áron történészek, Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, valamint Balogh Gábor vezető történész, a Terror Háza Múzeum munkatársa – a műsor során az 1956-os forradalomhoz vezető előzményeket, a korszak politikai és társadalmi folyamatait, valamint azok történelmi összefüggéseit tárják fel.

Az adás középpontjában olyan kérdések állnak, mint a Hegedűs-kormány működése, a Varsói Szerződéshez való csatlakozás vagy Magyarország ENSZ-tagságának jelentősége. Az M5 riporterei, Jámbor Flóra, Goretity Franciska és Marx Éva különböző nézőpontokból közelítik meg az 1956-os októberi eseményeket megelőző időszakot: Jámbor Flóra azt mutatja meg, miként lehet egy ország jövőjére következtetni a napi hírek apró részleteiből, míg Goretity Franciska arra keresi a választ, hogyan gyűrűzött be a magyar politikába a szovjet vezetés belső hatalmi harca és az onnan érkező, váratlan önkritika. Marx Éva elemzése az ’56-os év elejének társadalmi valóságát tárja fel: az újrainduló „téeszesítés”, az erőltetett iparosítás és a mindennapi nélkülözés hatásait a hétköznapi emberek szemszögéből.

Az M5 História tematikus adásai arra is választ adnak, miért állomásozott még mindig Magyarországon a Vörös Hadsereg több mint tíz évvel a második világháború lezárulta után, ki irányította ténylegesen az országot Nagy Imre első, 1953 és 1955 közötti miniszterelnökségét követően, valamint mit jelentett az, hogy hazánkat felvették az Egyesült Nemzetek Szervezetébe. Kiemelt hangsúlyt kap Nyikita Hruscsov által 1956 februárjában, a Szovjet Kommunista Párt XX. kongresszusán elhangzott, hírhedt, négyórás titkos beszéde is, amelyet ugyan még csak a legszűkebb vezetői kör hallhatott a Kremlben, hatása azonban hamar Magyarországon is érezhetővé vált.

1956 elején már tapintható volt a feszültség a levegőben. Miközben a propaganda a rendszer sikerességét hangsúlyozta, a valóság egyre gyakrabban cáfolta ezt, a hazugságok sorra pukkantak ki. Az adás zárásában Marx Éva azt mutatja be, miként élték meg az emberek mindennapjaik során ezt a kettősséget, és hogyan vált a kimondott szó és a megélt valóság közötti ellentmondás a közelgő történelmi robbanás egyik előjelévé.

Az M5 História az emlékévhez kapcsolódó adásaival nemcsak felidézi, hanem értelmezi is a forradalomhoz vezető folyamatokat, segítve a nézőket abban, hogy 1956 történetét összefüggéseiben, új nézőpontból lássák.

M5 História ’56/70 – kéthetente szombatonként 20 órától az M5 kulturális csatornán.

Fotó: MTVA