Amíg Ukrajna azt követeli Brüsszeltől, hogy válassza le az országot az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyarország ellensége - szögezte le Orbán Viktor

Az ukránoknak meg kell értenünk, hogy föl kell adni azt az állandó követelőzést Kijev, vagy bocsánat Brüsszelben, hogy állandóan el akarják intézni, hogy Magyarországot lehasítsák, leválasszák az olcsó orosz energiáról - jelentette ki Orbán Viktor a szombathelyi háborúellenes gyűlésen.

Azért nem szabad beengedni az EU-ba az ukránokat a következő belátható időszakban, mert folyamatos háborús fenyegetést jelentenek ránk nézve azáltal, hogy bármikor kialakulhat egy orosz-ukrán konfliktus – szögezte le a kormányfő, aki kitért arra is, hogy az őstermelőink már most „prüszkölnek”, mert

a sokkal könnyebb ukrajnai szabályozás mellett előállított, rosszabb minőségű, de olcsóbb termékek már most kihívást jelentenek a magyar mezőgazdaság számára. Ha beengedik az ukránokat, tönkreteszik a közép-európai gazdákat és gazdaságot

– jelezte, és megjegyezte, a szabad mozgást és ezeket felejtsék el.

Rámutatott: ugyanakkor nem szabad és nem is lenne értelmes „lerúgni őket magunkról”. Valamilyen együttműködést ki kell alakítani, ami jó nekik és jó nekünk is. Orbán Viktor ezt nevezte stratégiai partnerségnek és kijelentette: az ukránokkal kell együttműködni, de tagságról szó sem lehet.

Kijelentette:

fel kell adniuk az ukránoknak azt az állandó követelőzést Brüsszelben, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Amíg Ukrajna ezt teszi, az ellenségünk, az elementáris érdekünket sérti

– fogalmazott, és kitért arra, ha nincs orosz olaj és gáz, akkor a mostani áraknak a többszörösét kellene fizetni Magyarországon is.

Ha bárki – ideértve Kapitány Istvánt – olyat mond, hogy le lehet Magyarországot választani az olcsó orosz energiáról, és közben meg lehet védeni a rezsicsökkentést, az buta vagy hazudik, ez nem lehetséges – jegyezte meg.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyûlésen a szombathelyi a Haladás Sportkomplexumban 2026. február 7-én – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos