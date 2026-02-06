„Weber álma: európai zászlóval fölszerelt katonák Ukrajnában. Mondja ez az őrült” – jelentette ki Menczer Tamás

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán megosztott videóban beszélt Manfred Weberről, az Európai Néppárt vezetőjéről.

„Elmondta Manfred Weber, hogy neki az az álma, my dream. Hogy mondta ő? Hogy így – még ide is ütött – európai zászlós katonák menjenek Ukrajnába ”– magyarázta a videójában Menczer Tamás.

Majd bevágták azt a részt, amelyben az Európai Néppárt elnöke azt mondta: „Most jött el a pillanat, hogy az egyenruhájukon EU-s zászlót viselő csapatokat küldjünk Ukrajnába. Számomra az lenne a megvalósult álom, hogy megmutassuk: ott állunk együtt az ukrán barátaink mellett, hogy közösen védjük a szabadságot és a demokráciát.”

„Európai zászlóval ellátott, fölszerelt katonák. Ez az ő álma. Mondta ez az őrült. És ez a Tisza Párt és Magyar Péter főnöke”

– tette hozzá Menczer Tamás.

Majd arról is beszélt, hogy „ezt eddig is tudtuk, de pontosan tudhatjuk, ezt a Csercsa Balázs nevű embert, ezt látták? Ezt az embert, aki Tiszában volt vezető. Most kijött onnan, mert rájött, hogy ott sincs kolbászból a kerítés, ott se minden olyan jó. Kijött onnan, aztán elmondta a frankót. Elmondta a frankót. Ezek kifele hazudnak, és mindent végrehajtanak, amit Weber parancsol”.

„El fogják venni a pénzt, rezsicsökkentést el fogják törölni, és a magyar emberek pénzét, az önök pénzét oda fogják adni az ukránoknak, a Shellnek és a többi energiacégnek, főkészül Kapitány István és Bujdosó Andrea, a multiknak és a bankoknak. Ott van ez a bankár is, ez a Kármán nevű ember, ez fogja a bankadót eltörölni. Tehát le van itt osztva minden. Csak azt akarom önöknek mondani. Ezért mondjuk mi azt, hogy a Fidesz a biztos választás, és kellő tisztelettel ezt ajánlom az önök figyelmébe április 12-ével kapcsolatban” – fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Kiemelt kép forrása: Facebook.com/Szánthó Miklós.