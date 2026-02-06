Veszélyes a lesiklópálya, hiszen lejt: becsmérlő sajtókampány kíséri a 2026-os téli olimpia megnyitóját

„Globális esemény, amely táplálja Giorgia Meloni nacionalizmusát”; „500 évszázados vörösfenyő kitépésével megépített cortinai bobpálya”, „a helyszínek közötti távolság komoly kihívást jelent majd a NOB és az olasz szervezők számára”. Lejárató hangvételű, intenzív sajtókampány zúdul a péntek este, Milánó közelében megnyíló téli olimpiára. Egy amerikai liberális lap egyenesen temetési menetként jellemzi a rangos megméretést.

Egyértelműen a konzervatív olasz kormányfőnek szóló lejárató kampányt zúdítottak pénteken a vezető, rendre balliberális irányultságú lapok az Egyesült Államoktól Németországig a XXV. téli olimpiai játékokra, melynek péntek este lesz a megnyitó ünnepsége.

Mit keres ott Meloni?

A hivatalos megnyitó péntek este 20:00 órakor kezdődik a milánói San Siro Stadionban. Bizonyos sportágakban – például curlingben és jégkorongban – már szerdán és csütörtökön megkezdődtek a selejtezők.

A játékokon összesen 15 magyar sportoló képviseli hazánkat.

Veszi a bátorságot, és megjelenik saját hazája megnyitóünnepségén az olasz miniszterelnök – gyakorlatilag ezt (is) kifogásolja a L’Express című lap interjúja. A francia hetilap nem egy sportszakembert, hanem a párizsi elitegyetem, Sciences Po egyetemi tanárát, Marc Lazar akadémikust, történészt (a baloldali pártok történetének szakértőjét) kérte meg az olimpia politikai üzletének értékelésére.

Lazar szerint „ez a globális esemény táplálja Giorgia Meloni nacionalizmusát”, ami „tökéletesen illeszkedik 2022 óta folytatott politikájához, és ahhoz, amit ő

olasz büszkeségnek és a „ Made in Italy” szlogennek nevez.

Természetesen ott van a gazdasági szempont, de az is, hogy Olaszország képes egy ekkora esemény megszervezésére. Hatalomra kerülése után még be is jelentette: ezeknek a játékoknak be kell mutatniuk az ország befolyását, az olasz sikereket – fejtegette a professzor.

Madison Chock (b) és Evan Bates amerikai jégtáncospár a rövidprogramját mutatja be a csapatverseny selejtezőjében a 2026-os milánói–cortinai téli olimpián a milánói Forum di Milano sportcsarnokban 2026. február 6-án (Fotó: MTI/AP/Ashley Landis)

Túl távol vannak!

A baloldali francia magazin igyekezett ennél is feljebb srófolni az olvasó ellenérzéseit, kimondatva Lazarral, hogy a rendezvény ezt üzeni: „Tegyük újra naggyá Olaszországot!” Ami pedig, természetesen, Donald Trump MAGA-mozgalmának jelszavát idézi fel.

Marc Lazar kérdésekre válaszolva arra is kitér, hogy „a közrend fenntartása szerinte szintén komoly aggodalomra ad okot a kormány számára. Milánóban tüntetést terveznek az ICE (az amerikai bevándorlási és vámügyi hivatal ügynökeinek) jelenléte ellen tiltakozva, amely a játékok biztonságát biztosítja”. Hozzáteszi: „A Trump-ellenes hangulat valós Olaszországban, még ha kevésbé is hangsúlyos, mint Franciaországban.”

Az ICE ügynökeinek jelenlétét kifogásolta Budapesten társaival járókelőket agyba-főbe verő Ilaria Salis is egy bejegyzésében.

Mentre oggi l’#ICE uccide a colpi di pistola un’altra persona a Minneapolis, esce la notizia che agenti della milizia statunitense saranno presenti ed operativi a #Milano durante le #Olimpiadi per gestire la sicurezza degli atleti USA. Al Ministro dell’Interno #Piantedosi “non… pic.twitter.com/4an6govTGG — Ilaria Salis (@SalisIlaria) January 24, 2026

A francia Szocialista Párthoz közel álló Le Monde című lap sem marad ki a fanyalgó fősodorból: „A helyszínek közötti távolság komoly kihívást jelent majd a NOB és az olasz szervezők számára” – igyekszik komor képet festeni az észak-olaszországi sporteseményről. A lap a mindent lélegeztetőgépre lefordítani hajlamos baloldali kisember világképét kielégítve mutat rá: „a lausanne-i (Svájc) székhelyű olimpiai testület” számos pazarló beruházást észlelt korábban, ám „most nem tudta megakadályozni a pénzügyi keretek túllépését”.

Túl közel!

A Le Monde igyekszik a zöldeknek is témát adni „a rekordidő alatt, mintegy 500 évszázados vörösfenyő kitépésével megépített cortinai bobpálya” ócsárlásával, „amelyet Giorgia Meloni kormánya rendelt meg a »Made in Italy« szlogen jegyében – a pálya NOB által preferált külföldre költöztetése helyett. Mintegy 120 millió euróba került, ami 40 millióval több a kezdeti becslésnél. Mire fogják használni a játékok után?” – kesereg a francia lap a még meg sem nyitott olimpia kapcsán.

Az i-re a pontot mégis a Neue Zürcher Zeitung tette ki. A svájci lap olimpiai anyaga már címében is azzal sokkolja olvasóit, hogy „Az olimpiai lesiklóverseny a világ egyik legveszélyesebb pályáján zajlik – a Stelvio mindig drámai események forrása”. A lap úgy véli, hogy ráadásul „a véletlennek esélye sincs” ezen a pályán, ahol „a dicsőség és a baleset kockázata gyakran csupán centiméterekre van egymástól”.

Nem harmonikus!

Mindeközben rosszul leplezett sajnálkozással közli a The New York Times, hogy egyik ország részéről sem áll fenn az olimpia bojkottálása, a lap úgy fogalmaz:

míg „az olimpia a globális harmónia bemutatója”, a jelenlegi világ „minden más, csak nem harmonikus”.

A liberális lap úgy látja: „Amikor több mint 90 delegáció sportolói vonulnak fel a pénteki megnyitóünnepségen Észak-Olaszországban, a stadion falain kívül uralkodó globális káosz ellentmondását fogják képviselni.”

J. D. Vance amerikai alelnök és felesége, Usha Vance (j) a kislányukkal a jégtáncosok csapatversenyének selejtezőjén a 2026-os milánói–cortinai téli olimpián a milánói Forum di Milano sportcsarnokban 2026. február 6-án. A sajtótámadások igazi oka? (Fotó: MTI/AP/Francisco Seco)

A The New York Times felidézi, hogy „az elmúlt hetekben Trump elnök kongresszusi jóváhagyás nélküli katonai beavatkozást rendelt el Venezuela ellen” és „azzal fenyegetőzött, hogy erőszakkal elfoglalja Grönlandot, egy NATO-szövetséges félautonóm területét”.

„Temetési ünnep”

A lap szerint a fenyegető nemzetközi környezet mellett egy másik geopolitikai tényező, az éghajlatváltozás is „beárnyékolja a téli olimpiát”.

David Goldblattot, az olimpiák globális történetét összefoglaló könyv szerzőjét is megszólaltatja az amerikai orgánum. A szerző egy „olyan kutatásra mutatott rá, amely szerint mesterséges hóágyúzás nélkül 2050-re mindössze négy város lesz képes megrendezni a téli játékokat”.

„Mivel egyes nemzeti vezetők tagadják a klímaváltozás létezését, vagy visszavonják a globális felmelegedés lassítását célzó politikájukat, Goldblatt szerint a téli olimpia, tehát egyfajta temetési ünnepséghez hasonlítható” – e szavakkal igyekszik megadni a rendezvény alaphangját a The New York Times.

Kiemelt kép: Az amerikai Cory Thiesse (j), Korey Dropkin a 2026-os milánói–cortinai téli olimpia curlingtornájának vegyes páros selejtezőjében játszott Egyesült Államok–Kanada mérkőzésen a Cortina Curling Olimpiai Stadionban, Cortina d’Ampezzóban 2026. február 6-án (Fotó: MTI/AP/David J. Phillip)