Vereségre készül a Tisza Párt. Honnan lehet ezt tudni? Két hónappal a választás előtt a megbízható közvélemény-kutatásokban és londoni fogadóirodáiknál a kormánypártok vezetnek és még az ellenzékhez közeli intézetek is azt mérik, hogy a bizonytalanok többsége Fidesz-győzelmet vár. A nyugdíjasok, nők, falusiak, romák, munkások és az alsó-középosztály zöme a kormánypártokra szavaz, az aktuális ellenzék jobb híján ismét a “kiábrándult fideszes” szavazókat keresi.

A lebegtetés és sejtetés a propaganda egyik kedvelt eszköze. A “választási csalás” voksolás előtti említése vagy az arra való utólagos hivatkozás is egy bevett kommunikációs eszköz. Az nem lehet ugyanis, hogy a globalista programot az adott országban megvalósítani igyekvő jelölt vagy párt népszerűtlen, esetleg a többség nem kér abból a politikából, ami a rászorulókra hivatkozva rak egyre nagyobb terheket a középosztályra és a hazai vállalkozásokra. A globalista kormányok a pénzt előre tudhatóan és menetrendszerűen kiszívják az országból, erre mindig találnak ürügyet: korábban a hitelek törlesztése és a “londoni piacok bizalmának megőrzése”, újabban az ukrajnai háború finanszírozási igénye a “mindent felülíró érdek”.

A 2010 óta tartott országgyűlési választásokon ez a minta ismétlődött: Az ország 2002 és 2010 között megtanulta, hogy a globalista érdek aktuális hazai képviselői a kampányban mindent megígérnek, majd amikor a választás után kiderül, hogy nem lehet az ígéreteket finanszírozni, előbb a korábbi kedvezményeket szüntetik meg, majd megszorító intézkedéseket hoznak és minden társadalmi csoportra nagyobb terhet tesznek. Ahogy távolodunk 2010-től, úgy válik a Nemzeti Együttműködés Rendszere egyre megszokottabbá és magától értetődővé, miközben a vele szemben megfogalmazott globalista ajánlat a többség számára egyre nagyobb átállást és költséget követel. Ezért is titkolják Tarr Zoltán szavaival a “részleteket”, mert ha azokat ismertetnék, nem nyernének. A választás után állnak elő a részletekkel, amikor már “mindent lehet”.

Ne csodálkozzunk, ha ebből a politikából a többség nem kér és annak mértékében, ahogy az ellenzék aktuális konvergenciaprogramját minél többen megismerik, a globalista ajánlat rendre alulmarad. Ezért kezdik már idejekorán építeni a “választási csalás” meséjét, hogy az eredmény ismeretében legyen mire hivatkozni. Honnan látszik, hogy a Tisza Párt vereségre készül? A bevezetőben már említettük a mérvadó közvélemény-kutatásokat és a londoni fogadóirodákat. Az ellenzékhez közeli intézetek méréseiről rendre kiderül, hogy azokat “önmagát beteljesítő jóslatnak” szánják, így egyes mérésekben az ellenzékhez húzó csoportok feltételezett választási részvételét 90-95 százalékra tolták fel, hogy stimmeljen a matek. Az egyik korábban Soros György alapítványa által is pénzelt internetes csatornán új választási műsor indult, amelynek az elején bemutatták a módszertant: Öt ellenzékhez közeli mérést állítanak szembe egy kormányközeivel, így persze, hogy a “kívánt” szalagcím és eredmény jön ki. Két hónap múlva azonban valós számokat látunk, az eddigi tapasztalatok, valamint a megbízható mérések a kormánypártok győzelmét vetítik előre. Mit mondanak majd a tiszás vezetők csalódott szavazóiknak, mielőtt visszatérnek a “világ legjobban fizetett kamuállásába”, vagy a multik igazgatóságaiba? Az egyik lehetőség a “választási csalás”, aminek narratívját a szemünk előtt építik. Ez egy bevett kommunikációs eszköz.

A közelmúlt egyik legemlékezetesebb ilyen esete a 2016-os amerikai elnökválasztás volt, amikor a demokraták nem akarták elfogadni azt, hogy az amerikaiak többsége nem Hillary Clintont, hanem Donald J. Trumpot választotta elnöknek. Az ugyanis “nem lehet”, hogy az elnöki dinasztiából érkező Hillary népszerűtlen, vagy netán rossz a programja. “A hiba az Ön készülékében van!”, pontosabban a választókban, vagy a körülményekben, például az “orosz beavatkozásban”. Legkésőbb 2016 óta a balliberális pártok és globalista elitek, NGO-k és médiumok minden fontosabb választás előtt és után keresik és meg is “találják” az orosz beavatkozást. Trump második elnöksége elején újravizsgálták a 2016-os elnökválasztás “orosz beavatkozását”, amire már Robert S. Mueller különleges ügyész jelentésében sem találtak megalapozott bizonyítékot. A globalisták Russia Gate-jéről immáron kiderült, hogy az tényleg egy Russia Hoax.

A 2022-es országgyűlési választáson is használták a “külső beavatkozás” kommunikációs paneljét, talán azt remélve, hogy ha a kormánypártokat vádolják, kevesebb figyelem irányul a guruló dollárokra, amiket a hazai pártfinanszírozási szabályok kreatív kijátszásával juttattak a kampányba. Itt is érvényes, aki a másikra mutat, az ugyanakkor négy ujjával magára is mutat. A megbízható kutatások szerint a kormánypártok stabilan vezetnek és a meccs még messze nem lefutott, de a bizonytalanok többsége és a londoni fogadóirodák odds-ai is a Fidesz/KDNP pártszövetség győzelmét várják. Az ellenzékhez közeli közvélemény-kutatók minimum meghökkentő számaikhoz rendre hozzáteszik, hogy “azok akár még két hónappal a választás előtt is komolyan eltérhetnek a végeredménytől”.

Próbálkoztak vele, de a “választási csalás” kommunikációs panel 2022-ben több okból sem működött: A két legerősebb párt támogatottsága közötti 20 százalékos különbség egyértelművé tette a magyar emberek akaratát. Az egyik NGO minden szavazókörbe szervezett két-két ellenzéki megfigyelőt, akik saját szemükkel látták, hogy nem történt csalás. A vidéki emberek ugyanolyan tájékozottak és képzettek, mint a városiak és talán pont ezért nem akartak saját jól felfogott érdekükkel szemben a globalista projektre szavazni. Négy éve a “választási csalás” kommunikációs panel felemlegetésével próbálták a figyelmet a guruló dollárokról elterelni, amire csak a választás után derült fény. Most is ugyanezt a lemezt teszik fel, most is már jó előre “választási csalásról” beszélnek, mert érzik, hogy az “Ukrán Jóléti Terv” és a háború költségeinek finanszírozása, a rezsicsökkentés egyik zálogának számító orosz energia kivezetése vagy a Tisza Párt európai anyapártjának számító Európai Néppárt vezetői által “saját” háborújuknak tekintett ukrajnai háborúba való belecsúszás 2026-ban sem lesz népszerű.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)