Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Valentin-napi bosszú macskákkal: amikor az exed neve az alomtálcában landol

Szerző: hirado.hu
2026.02.06. 22:01

Főoldal / Életmód

| Szerző: hirado.hu

Szokatlan, humoros adománygyűjtő akcióval rukkolt elő egy amerikai állatmenhely, a Kansas Humane Society: egy kisebb összegért cserébe a menhely macskái „bosszút állnak ” életünk nem kívánatos szereplőin.

Egyedi Valentin-napi adománygyűjtést hirdetett a Kansas Humane Society, amely lehetőséget ad a támogatóknak arra, hogy jelképes módon visszavágjanak az őket bosszantó embereknek. Az akció lényege, hogy legalább 5 dolláros adományért cserébe a szervezet felírja egy választott személy nevét egy papírszívre, majd azt egy macska alomtálcájába helyezi.

A kezdeményezés elsősorban volt partnereket, rossz főnököket vagy hangoskodó szomszédokat céloz meg – azokat például, akik éjszaka hangos zenével zavarják a környéket.

A bejelentés szerint azonban nemcsak személyek nevei kerülhetnek a papírszívekre: a támogatók krónikus fájdalmat, betegséget vagy más, őket régóta sújtó problémát is megnevezhetnek a cetliken.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép forrása: Kansas Humane Society/Facebook

adománygyűjtésmacskaValentin-nap Egyesült Államok

Ajánljuk még

 