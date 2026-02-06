Valentin-napi bosszú macskákkal: amikor az exed neve az alomtálcában landol

Egyedi Valentin-napi adománygyűjtést hirdetett a Kansas Humane Society, amely lehetőséget ad a támogatóknak arra, hogy jelképes módon visszavágjanak az őket bosszantó embereknek. Az akció lényege, hogy legalább 5 dolláros adományért cserébe a szervezet felírja egy választott személy nevét egy papírszívre, majd azt egy macska alomtálcájába helyezi. A kezdeményezés elsősorban volt partnereket, rossz főnököket vagy hangoskodó szomszédokat céloz meg – azokat például, akik éjszaka hangos zenével zavarják a környéket.

A bejelentés szerint azonban nemcsak személyek nevei kerülhetnek a papírszívekre: a támogatók krónikus fájdalmat, betegséget vagy más, őket régóta sújtó problémát is megnevezhetnek a cetliken.

Kiemelt kép forrása: Kansas Humane Society/Facebook