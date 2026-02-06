Műsorújság
Vadonatúj magyar dalok a Kárpát-medence minden szegletéből A Dal 2026 mezőnyében

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTVA
2026.02.06. 13:00

Főoldal / Kultúra

| Szerző: hirado.hu
Több száz pályázat közül került ki az a harminc versenydal, amely a show-műsor történetében egyedülálló lehetőséget kapott a garantált elődöntős hellyel. A mezőny produkciói automatikusan két élő adásban hangzanak el. A második fordulóban a mesterek segítik a dalok áthangszerelését. A megújult zsűri az aranygombbal alakíthatja majd a döntős mezőnyt.

Minden eddiginél nagyobb téttel veszi kezdetét Magyarország egyetlen dalversenye február 14-én. A 30 versenydal két lehetőséget kap a zsűri és a nézők meggyőzésére a döntőbe jutásért: a bemutatkozó és az elődöntő fordulóban. A közönség nagymértékben alakíthatja a döntős mezőnyt, míg az ítészek az aranygombbal rajzolhatják át a finálé összetételét. A magyar könnyűzene ünnepe ismét műfajilag sokszínű, hazai dalokkal gazdagítja a nemzeti örökséget:

  1. Eldobott kő – Abaházi.RT
  2. Kígyó – Arany Timi
  3. Úgy Mesélj – Balázs-Földi Virág
  4. Talán – BariLaci
  5. Színek – Beretka Ádám
  6. Köszönd Magadnak – Bihal Roland
  7. Nem várok tovább – Borostyán
  8. Uni-Univerzum – Czakó Juli
  9. Hazatalálsz – Czibi Norbi
  10. Senki más – DiscoDrama
  11. Mindig (TigrisésSárkány) – DopeMan
  12. szuzi – dorimoczi
  13. Veled utazom – Edgar
  14. Csak annyit mondanék – Firkin
  15. Sosem elég – Horányi Juli és Fischer Norbi
  16. Fel kéne nőni – Gábor Márkó
  17. Durcás Angyal – Gesztesi Alexandra & Mits Marci
  18. Szórakozni – Kingfishers
  19. Sose feledd! – Kökény Dani
  20. Mindenkinek jár egy kis rock ’n’ roll – Mocskonyi Dörgő
  21. Ő mondja ki – Nádas Barbi
  22. Hányszor – Niko
  23. Nem tartozom senkinek – Novák Évi
  24. Régi szép mesék – Pál-Baláz Karmen és Patocska Olivér
  25. Veled Álmodtam – Re Va Dame
  26. Az idő elmúlt – Richman Orchestre
  27. Minden Random – ThisMustBeLove
  28. A Ligetben – Vintage Dolls
  29. Lélekkikötő – Wolf Tamás
  30. Rád vártam – Zabos Regina és Káté

Az új évad mezőnye a legváltozatosabb stílusokat ígéri: a pop és rocktól az R&B, a soul, a blues- és swing zenén át az elektronikus popzenéig. A versenydalok előadói között több visszatérő fellépő szerepel, emellett már befutott és pályakezdő zenészek is bemutatják legújabb szerzeményüket szóló, duett vagy zenekari felállásban. A show-műsor lehetőséget kínál a dal- és zeneszerzők új nemzedékének megismerésére is.

A produkciókat megújult zsűri értékeli, Szandihoz és Ferenczi Györgyhöz új ítészként csatlakozott Bebe és Trap kapitány. A műsorban részt vevő mesterek, mint Nagy Adri, Urbán Orsi, Pásztor Anna, Alapi István, Fehér Zsombor, Fekete-Kovács Kornél, Németh Gábor „Nemo” és Temesi Bertalan segítik majd az előadókat a dalok áthangszerelésében a második fordulóra. A showműsor élő adásaiban Rókusfalvy Lili és Harsányi Levente új műsorvezető-párosként mutatkozik be hazánk egyetlen dalválasztója házigazdájaként.

Az Adal.hu oldalon már elérhető a 30 versenydal, kezdődhet a hangolódás a nemzeti dalválasztóra. A Kárpát-medence legújabb szerzeményei a Petőfi Rádió zenei kínálatát is gyarapítják majd, amelynek hullámhosszán élőben követhetik a műsort.

A Dal 2026 – február 14-től szombatonként 19:35-től a Dunán és a Petőfi Rádióban.

Kiemelt kép forrása: MTVA

