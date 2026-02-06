Vadonatúj magyar dalok a Kárpát-medence minden szegletéből A Dal 2026 mezőnyében

Több száz pályázat közül került ki az a harminc versenydal, amely a show-műsor történetében egyedülálló lehetőséget kapott a garantált elődöntős hellyel. A mezőny produkciói automatikusan két élő adásban hangzanak el. A második fordulóban a mesterek segítik a dalok áthangszerelését. A megújult zsűri az aranygombbal alakíthatja majd a döntős mezőnyt.

Minden eddiginél nagyobb téttel veszi kezdetét Magyarország egyetlen dalversenye február 14-én. A 30 versenydal két lehetőséget kap a zsűri és a nézők meggyőzésére a döntőbe jutásért: a bemutatkozó és az elődöntő fordulóban. A közönség nagymértékben alakíthatja a döntős mezőnyt, míg az ítészek az aranygombbal rajzolhatják át a finálé összetételét. A magyar könnyűzene ünnepe ismét műfajilag sokszínű, hazai dalokkal gazdagítja a nemzeti örökséget:

Eldobott kő – Abaházi.RT Kígyó – Arany Timi Úgy Mesélj – Balázs-Földi Virág Talán – BariLaci Színek – Beretka Ádám Köszönd Magadnak – Bihal Roland Nem várok tovább – Borostyán Uni-Univerzum – Czakó Juli Hazatalálsz – Czibi Norbi Senki más – DiscoDrama Mindig (TigrisésSárkány) – DopeMan szuzi – dorimoczi Veled utazom – Edgar Csak annyit mondanék – Firkin Sosem elég – Horányi Juli és Fischer Norbi Fel kéne nőni – Gábor Márkó Durcás Angyal – Gesztesi Alexandra & Mits Marci Szórakozni – Kingfishers Sose feledd! – Kökény Dani Mindenkinek jár egy kis rock ’n’ roll – Mocskonyi Dörgő Ő mondja ki – Nádas Barbi Hányszor – Niko Nem tartozom senkinek – Novák Évi Régi szép mesék – Pál-Baláz Karmen és Patocska Olivér Veled Álmodtam – Re Va Dame Az idő elmúlt – Richman Orchestre Minden Random – ThisMustBeLove A Ligetben – Vintage Dolls Lélekkikötő – Wolf Tamás Rád vártam – Zabos Regina és Káté

Az új évad mezőnye a legváltozatosabb stílusokat ígéri: a pop és rocktól az R&B, a soul, a blues- és swing zenén át az elektronikus popzenéig. A versenydalok előadói között több visszatérő fellépő szerepel, emellett már befutott és pályakezdő zenészek is bemutatják legújabb szerzeményüket szóló, duett vagy zenekari felállásban. A show-műsor lehetőséget kínál a dal- és zeneszerzők új nemzedékének megismerésére is.

A produkciókat megújult zsűri értékeli, Szandihoz és Ferenczi Györgyhöz új ítészként csatlakozott Bebe és Trap kapitány. A műsorban részt vevő mesterek, mint Nagy Adri, Urbán Orsi, Pásztor Anna, Alapi István, Fehér Zsombor, Fekete-Kovács Kornél, Németh Gábor „Nemo” és Temesi Bertalan segítik majd az előadókat a dalok áthangszerelésében a második fordulóra. A showműsor élő adásaiban Rókusfalvy Lili és Harsányi Levente új műsorvezető-párosként mutatkozik be hazánk egyetlen dalválasztója házigazdájaként.

Az Adal.hu oldalon már elérhető a 30 versenydal, kezdődhet a hangolódás a nemzeti dalválasztóra. A Kárpát-medence legújabb szerzeményei a Petőfi Rádió zenei kínálatát is gyarapítják majd, amelynek hullámhosszán élőben követhetik a műsort.

A Dal 2026 – február 14-től szombatonként 19:35-től a Dunán és a Petőfi Rádióban.

