Üdvözölte a német belügyminiszter az Antifa-perben hozott bírósági határozatot, Maja T.-t 8 év börtönbüntetésre ítélték

Elmarasztaló ítélethez kellett vezetnie a Maja T. német állampolgár elleni magyarországi eljárásnak, mert a perben súlyos bántalmazások ügyében kellett dönteni – jelentette ki Alexander Dobrindt német belügyminiszter pénteken megjelent nyilatkozatában, amelyet a dpa német hírügynökség is ismertetett.

„Rendkívül súlyos bántalmazások történtek. Egy személy koponyatörést szenvedett. Ennek ítélethez kell vezetnie” – nyilatkozott Dobrindt az RND médiakonszernnek. Mivel a bűncselekményeket Magyarországon követték el, a német miniszter szerint nem lehetett kifogás az ellen sem, hogy az ügyet ott tárgyalják, és magyar bíróság hozza meg az ítéletet.

A német miniszter Maja T.-t egy olyan baloldali szélsőséges csoporthoz tartozó személynek írta le, amely botokkal, gumikalapácsokkal és más fegyverekkel támadt másokra.

A Fővárosi Törvényszék szerdán ítélte nyolc év börtönbüntetésre Maja T.-t – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán – első fokon négyrendbeli, részben társtettesként, részben bűnsegédként, bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérlete miatt. A vádlottat emellett nyolc évre kiutasította Magyarország területéről. Maja T. és társai 2023 februárjában Budapesten hajtottak végre támadásokat szélsőjobboldalinak vélt emberek ellen.

Kiemelt kép: Simeon Ravi (másnéven Maya Trux), az Antifa-per negyedrendű vádlottja (Fotó: Facebook)