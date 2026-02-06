Több mint háromszáz rakétát és drónt vetett be Ukrajna ellen az orosz hadsereg péntek reggelre virradóra

Az orosz hadsereg összesen 335 támadóeszközt vetett be ukrajnai energetikai és infrastrukturális létesítmények ellen péntekre virradóra, a célpontok több mint 90 százalékát megsemmisítette a légvédelem, azonban a támadásnak egy halálos áldozata és sebesültjei is vannak, lakóházak és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A péntek kora délután közzétett előzetes adatok szerint a légvédelem „aktív ellenlépéseinek köszönhetően” a 7 rakéta egyike sem ért célba, a 328 csapásmérő, valamint álcadrónból pedig 297-et sikerült hatástalanítani. A légierő parancsnokságának Telegram-csatornáján közölt jelentés szerint 14 helyszínen 22 drón célba talált, 2 esetben pedig a támadóeszközök lezuhanó roncsai okoztak károkat . A hivatalos közlemény kiadáskor még tartott a légitámadás, néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Dnyipropetrovszk megyében az orosz hadsereg csapásai következtében egy ember meghalt, ketten pedig megsebesültek, több lakóház és infrastrukturális létesítmény megrongálódott vagy elpusztult

– közölte Mikola Lukascsuknak, a megyei tanács elnökének Telegram-bejegyzését idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

A harci cselekmények és az energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások következtében Zaporizzsja, Donyeck, Dnyipropetrovszk, Harkiv és Kirovohrad megyékben péntek reggel óta szünetel az áramszolgáltatás – jelentette Artem Nekraszov, az energiaügyi miniszter első helyettese a Telegramon. Ezenkívül a havas eső és széllökések miatt a reggeli óráktól Ternopil, Csernyivci és Hmelnyickij megyék109 településén teljesen vagy részben megszűnt az áramszolgáltatás.

Miközben az orosz hadsereg folyamatos csapásokat mér Ukrajnára, az ukrán haderő is folytatja hadműveleteit Oroszország ellen. Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt az ukrán fegyveres erők péntek hajnalban tüzérségi eszközökkel, rakétákkal és drónokkal támadták Oroszország nyugati és délnyugati határ menti térségeit.

Kiemelt kép: MTI/EPA