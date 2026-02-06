Szülei egyetlen támasza volt a kényszersorozás újabb magyar áldozata

Orvosi igazolásai ellenére kényszersorozás alá vonták, majd a kiképzés során életét vesztette egy 41 éves kárpátaljai magyar férfi, aki így a brutális ukrán kényszersorozás második magyar áldozata lett. Rebán Zsolt tragikus esetéről, a szívszaggató temetéséről, és a kárpátaljai terror körülményeiről most a gyászoló család egyik közeli ismerőse beszélt.

Mint arról korábban a hirado.hu is beszámolt, Rebán Zsolt éppen hazafelé tartott ebédszünetben a munkából, amikor az utcán megállították, és azonnal elhurcolták a katonai sorozás keretében. Hiába jelezte súlyos szívbetegségét, a katonaorvosok még csak megvizsgálni sem voltak hajlandóak. Így Sebestyén József után ő a második magyar állampolgár, aki a kegyetlen ukrajnai kényszersorozás áldozata lett.

A Borsnak egy januárban nyilatkozó kárpátaljai magyar szerint a sorozótisztek életveszélyesen megfenyegetik azokat, akik betegségre hivatkozva próbálják elkerülni a frontszolgálatot. Ugyanez történt Rebán Zsolttal is: hiába voltak orvosi igazolásai, figyelmen kívül hagyták őket. A kiképzőtisztek állítólag arra hivatkoztak, hogy bár a diagnózisok alapján nyilvánvalóan alkalmatlan a frontszolgálatra, de a kiképzésen ettől függetlenül részt kell vennie.

Január 18-án, 41 évesen, Rebán Zsolt meghalt a kiképzésen. Szülei, Gyöngyi és Tibor, a gyász súlya alatt teljesen összetörtek, és nem voltak képesek nyilatkozni. Egy közeli ismerősük azonban a Borsnak elmondta, hogy

Zsolt egész életében családja legfőbb támasza volt: a súlyos szívbeteg férfi alkalmi munkákból segítette szüleit, vitte a tűzifát, bevásárolt, mindent megtett, hogy könnyítse a mindennapjaikat.

„Egyedülálló ember volt. Nem talált megfelelő társat, ezért házasságot sem kötött, de még barátnője sem volt. Ő lett viszont a szülei legfőbb támasza” – mesélte a férfi.

Ezt követően részletezte a szívszaggató temetést. „A szívünk szakad meg, ha belegondolunk, mekkora fájdalmat kell az idős Gyöngyinek és Tibornak átélnie.

Ott álltak a fiuk ukrán zászlóval letakart koporsója mellett, és végig kellett nézniük, amint a gyermekük testét leeresztik a földbe. Borzalmas volt a temetésen a katonák látványa, és fülsüketítő a tiszteletlövések hangja”

– fogalmazott, majd hozzátette:

„Önök Magyarországon elképzelni sem tudják, milyen terrorban élünk itt, Kárpátalján. A baj óriási, bárki bajba kerülhet, akinek nem találják megfelelőnek a viselkedését”

– monda elkeseredetten. Állításait pedig alátámasztja, hogy az interjú után határozottan kérte: a nevét ne hozzák nyilvánosságra, ezzel elkerülve az esetleges következményeket.

Kiutasították Magyarországról a felelős sorozótiszteket

A sorozásért felelős három ukrán vezető magyarországi kitiltásáról szólva a miniszterelnök elmondta, az nagyon nagy riadalmat nem okoz az ukrán katonai vezetésben, de jelzésnek mindenképpen fontos. „Nem remélhetik Ukrajnában, hogy kényszersorozással, emberek kínzásával, elfogásával nyakon csípnek magyarokat, olyanokat is, akik alkalmatlanok katonai szolgálatra, mint a legutóbbi magyar áldozat, és meghalnak vagy agyonverik őket, mint az előző magyar kényszersorozottat, és mi ezt szó nélkül fogjuk tűrni” – jelezte.

Kiemelt kép: Az ukrán hadsereg 65. gépesített dandárja sajtószolgálatának képén újoncok kiképzésen vesznek részt a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjai területen lévő gyakorlótéren 2025. december 29-én (Fotó: MTI/EPA/65. gépesített dandár)