Római kori romokra építenének rá egy buszpályaudvart Gyulafehérváron

Nemzetközi jelentőségű római kori lelőhelyre építenének buszpályaudvart Gyulafehérváron. Az erdélyi város önkormányzati testülete pénteken beleegyezését adta a projekthez.

A több mint 10 millió eurós beruházás a település Marospartos nevű városrészében valósulna meg,

ahol a régészek az ősszel egy nemzetközi jelentőségű, Romániában egyedülálló régészeti lelőhelyre bukkantak.

A leletmentő ásatás jó állapotban fennmaradt római kori utakat, épületeket, tereket, ritka padlóburkolatot és egy bronzból és ólomból készült római kocsi alkatrészét hozta felszínre.

A szakemberek hangsúlyozták, hogy a nagy felületen jó állapotban megmaradt római utakat a helyszíne kellene konzerválni és bemutatni a turistáknak, valamint felterjeszteni az UNESCO világörökségi listájára.

Akkor Gabriel Plesa polgármester is arról beszélt, hogy a leletek egy részét a helyszínen tennék láthatóvá, de a buszpályaudvar tervéről sem mondanának le.

Az elöljáró most pénteken az önkormányzati testület elé terjesztette a buszpályaudvar projektjét, melyet vissza nem térítendő európai uniós támogatással terveznek megvalósítani. Közölte, hogy a mentőásatás még nem zárult le és a régészek zárójelentése sem készült el, de az önkormányzat nem mondhat le a finanszírozási lehetőségről és a közelgő határidő miatt be kell nyújtaniuk a pályázatot.

Az Agerpres hírügynökség jelentése szerint azt is hozzátette: ha a szakemberek szerint a buszpályaudvar nem épülhet meg az eredeti helyszínen, az önkormányzatnak van egy B-terve, azt azonban nem ismertette.

A projekt keretében 40 elektromos autóbusznak épülne terminál és töltőállomás, melyhez parkoló, adminisztratív épület, gépkocsimosó és műhelyek tartoznának.

Erről a lelőhelyről van szó

A Maros-parti rendkívüli régészeti felfedezés részleteit október végén ismertették a gyulafehérvári Egyesülés (Unirii) Múzeumának régészei.

Mint mondták, mintegy 5000 négyzetméteres területet tártak fel, ahol a Római Birodalom Dacia tartományából származó, a III. század első felére datált leletekre bukkantak.

Radu Ota régész szerint a Colonia Aurelia Apulensis nevű város romjait találták meg. A Marcus Aurelius császárról elnevezett település Dacia leggazdagabb városa volt.

A 2025 augusztusában kezdődött feltárás során 14 utat és teret, a Római Birodalom különböző időszakaiból származó épületeket, 28 négyzetméteren megmaradt, kerámialapokból készült padlóburkolatot találtak. Ritkaságnak számít két egészben fennmaradt felirat, az isteneket dicsőítő felirat is. A Jupiter képével díszített, bronzból és ólomból készült kocsialkatrész is egyedi, először találtak ilyet Dacia területén. Az ásatást tavasszal folytatnák, a régészek szerint újabb jelentős leletek kerülhetnek felszínre.

Gyulafehérváron korábban is találtak értékes római kori leleteket, aranyékszereket. A közép-erdélyi település a római korban is lakott volt, itt állt Apulum, az ókori Dacia tartomány egyik jelentős városa. Az erdélyi településen 2023-ban közfelháborodást keltett, hogy a temető bővítése során kotrógéppel törtek szét egy épen megmaradt római kori szarkofágot.

