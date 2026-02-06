Pataky Attila tematikus hétvége a Dankó Rádióban

Február 7-én és 8-án Pataky Attila életművét ünnepli a közmédia a Dankó Rádióban is. A tematikus hétvége apropója, hogy a közmédia idén Petőfi Zenei Díj Életműdíjjal tünteti ki az EDDA Művek alapítóját és frontemberét, aki több mint öt évtizede meghatározó alakja a magyar könnyűzenének.

A Dankó Rádió tematikus hétvégéjén nemcsak az EDDA Művek legismertebb dalai csendülnek fel, hanem különleges felvételek is. Noha az énekes elsősorban rockdalairól ismert, pályafutása alatt tett kitérőt a könnyedebb műfaj felé is. A magyarnóták szeretetét édesanyjától hozza. Az elmúlt évtizedekben hallhatta tőle a közönség a – a többi között – A vén cigány, a Van egy szőke asszony és a Nótás kedvű volt az apám című dalokat is.

Exkluzív interjúbejátszókban Pataky Attila is megszólal. Az énekes beszél majd a dalaik születéséről, a hivatásához fűződő szolgálat öröméről, az élet szeretetéről és saját filozófiájáról is. Egy korábbi interjúban úgy fogalmazott: családja és az egész emberiségbe vetett hite ad erőt ahhoz, hogy a zeneipar kihívásokkal teli világában átörökíthesse üzeneteit dalaival.

„Ránézek a feleségemre, a két fiamra, a gyönyörű unokámra, Lilikére, és ott van a világ, a minden, karnyújtási távolságra. A legkevesebb, hogy értük mindent megteszek. Mindenki tegye meg a tőle telhető legtöbbet azért, hogy lehessünk. Az életet soha nem lehet legyőzni” – hangsúlyozta a Petőfi Zenei Díj Életműdíjával 2026-ban elismert előadóművész.

A 10. Petőfi Zenei Díj Életmű Gála február 7-én 19:40-kor látható a Dunán.

Kiemelt kép: Pataky Attila (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)