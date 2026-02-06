Oroszország két-három éven belül megtámadhatja a NATO-t, Berlin a konfliktus középpontjában állna – figyelmeztetett egy német katonai vezető

Németország felkészül arra a lehetőségre, hogy Oroszország két–három éven belül megtámadhatja a NATO-t – figyelmeztetett egy magas rangú német katonai vezető, hozzátéve, hogy Berlin várhatóan a konfliktus középpontjában állna. Gerald Funke altábornagy, a német fegyveres erők támogató parancsnokságának vezetője a The Timesnak részletezte a lehetséges forgatókönyvet.

A tábornok szerint egy esetleges orosz–NATO-konfliktus esetén az egyik legnagyobb kihívást a logisztika jelentené, különösen a szövetséges csapatok keletre történő mozgatása. Kiemelte, hogy az utánpótlást szabotázsakciók, kibertámadások és rakétacsapások is zavarhatják. „Számunkra létfontosságú, hogy Németországot logisztikai központként fenntartsuk, és az utánpótlási vonalakat a lehető leghosszabb ideig a legzökkenőmentesebben kezeljük. Ez azt jelenti, hogy ha egy útvonal használhatatlanná válik, akkor legyen lehetőségünk másikat használni” – fogalmazott Funke az Index által is közölt interjúban.

Az altábornagy szerint a konfliktus kezdetétől a német csapatokra nehezedne a legnagyobb nyomás. Ennek kezelése érdekében

egy 4800 fős gépesített lövészdandárt vezényelnének Litvániából előretolt bázisra, majd néhány napon belül további 15 ezer fős gyorsreagálású hadtestet küldenének a frontra.

Funke arra is felhívta a figyelmet, hogy a tömeges veszteségek gyorsan túlterhelnék Németország egészségügyi rendszerét. A Bundeswehr (német hadsereg) öt katonai kórházat működtet összesen mintegy 1800 ágyas kapacitással, ami egy nagyobb konfliktus esetén gyorsan megtelne. A helyzet kezelésére a német katonai főparancsnokság és a szövetségi egészségügyi minisztérium négy régióra osztotta a polgári kórházi hálózatot, amelyeket válság idején a sebesült katonák számára lehetne fenntartani. Funke kiemelte, hogy míg Afganisztánban kezelhető számú sebesült volt,

egy Oroszországgal vívott konfliktusban napi ezer sérülttel kellene számolni.

Az altábornagy a német jogi keretrendszer sebezhetőségére is felhívta a figyelmet: egyes katonai döntések, például a nemzeti veszélyhelyzet kihirdetése, a parlament kétharmados támogatását igénylik. Ennek ellenére Funke úgy véli, hogy Berlin felgyorsítja a felkészülést, és több hadgyakorlatot tart, mert szerinte a logisztika, és nem a tűzerő, fogja meghatározni a NATO képességét az Oroszországgal szembeni konfliktus nyitószakaszában.

Az Európában több ország által is átvett háborús hangulatnak megfelelően Németországban egyre gyakrabban tartanak hadgyakorlatokat. Szeptemberben Hamburgban az egyesített fegyveres erők egy esetleges orosz dróntámadást szimuláltak.

Februárban és márciusban pedig Litvániából gyakorolják a légi evakuálást, valamint az Északi-tengeren át vezető tengeri ellátási útvonalak védelmét.

A hadgyakorlatok sorát egy 2025 októberében történt baleset sem hátráltatja, amikor is félreértés miatt egy rendőr rálőtt egy álcázóruhát viselő katonára, aki vaktölténnyel adott le lövést. A katona megsérült és kórházi ellátásra szorult. Funke szerint azonban az ilyen incidensek részei annak a folyamatnak, amellyel a német társadalmat fokozatosan hozzászoktatják a háborús fenyegetéshez.

2026-tól pedig hosszú idő elteltével ismét minden 18 év feletti férfire kérdőív és katonai alkalmassági vizsgálat vár Németországban.

Kiemelt kép: Német katonák menetelnek a NATO keleti szárnya védelmét erősítő 45. német páncélos dandár szolgálatba helyezési ünnepségén Vilniusban 2025. május 22-én (Fotó: MTI/EPA/Toms Kalnins)