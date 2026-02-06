Orosz dezinformációs kampány hozta volna kapcsolatba Macront az Epstein-botránnyal – állítja a francia kormány

Francia kormányzati szervek egy internetes dezinformációs műveletet észleltek, amely azt a látszatot keltette, hogy Emmanuel Macron államfő érintett az Epstein-botrányban. A hatóságok az álhírterjesztés mögött egy olyan orosz hálózatot azonosítottak, amely már több tucat információs támadásért felelős – erősítették meg pénteken az AFP hírügynökségnek kormányzati források a BFM hírtelevízió értesülését.

A Viginum, a külföldi beavatkozásokkal szembeni küzdelemért felelős francia szolgálat tájékoztatása szerint „a művelet egy internetes oldal létrehozásán alapult, amely eltulajdonította a France Soir médiacsoport adatait”.

Ezen a hamis oldalon megjelent egy cikk a Le Parisien című napilap egyik újságírójának neve alatt, amely azt állította, hogy Emmanuel Macron köztársasági elnök érintett az Epstein-ügyben. Az álhírt ezután terjeszteni kezdték az X közösségi oldalon olyan fiókok segítéségével, amelyeket a francia szervek rendszeres oroszbarát dezinformációs terjesztőkként azonosítottak.

A hamis cikk olyan állítólagos dokumentumokra hivatkozott, amelyek kompromittálják Emmanuel Macront a fiatalkorú lányok elleni súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzember, Jeffrey Epstein ügyében.

Az amerikai igazságügyi minisztérium internetes oldalán elérhető Epstein Library nevű adatbázisban azonban a hivatkozott dokumentumok nem találhatók meg.

A France Soir médiacsoport már szerda este cáfolatot tett közzé a közösségi médiában. „Fontos figyelmeztetés a France Soir olvasóinak. Figyelem: márka- és tartalomhamisítás. A http://france-soir.net weboldalnak nincs semmi köze a France Soir-hoz” – írta a médiacsoport az X-en közzétett közleményben.

A Le Parisien újságírója jelezte, hogy feljelentést tett az ügyben.

Kormányzati források szerint a Viginum úgy érzékelte, hogy a France Soir hamis weboldalát a CopyCop információs üzemmódja hozta létre. A CopyCop egy hamis weboldalakból álló hálózat, amely egy amerikai volt rendőr, John Mark Dougan nevéhez fűződik, aki 2016 óta Oroszországban él.

Ez a hálózat, amely gyakran valós weboldalakat másol le, elsősorban hamis tartalmakat terjeszt, amelyeket egy másik hálózat, a Storm-1516 készít, amely már számos dezinformációs műveletet indított Franciaország és más nyugati országok ellen.

A francia elnökről szóló hamis cikket az X-en elsőként megosztó fiók, a @LoetitiaH a Storm-1516 információs műveleteinek „hagyományos és gyakori közvetítője” a francia kormányzati források szerint. A tartalmat ezután „sok másik, a Viginum által követett, és valószínűleg a Storm 1516 mögött álló személyek által fizetett fiók vette át és terjesztette”.

A művelet nagyon hasonló volt ahhoz, amit a Storm–1516 hálózat szokott csinálni, „politikai személyiségeket (beleértve az elnököt) célozva meg, és gyorsan reagálva a hírekre” – idézte forrását az AFP.

Mint minden Storm–1516 művelet során, a hamis weboldalt letiltották, és két nappal a közzététel után már nem volt elérhető.

A Viginum által 2025 májusában közzétett legfrissebb adatok szerint a Storm-1516 legalább 77 információs műveletért felelős, amelyek nyugati országokat, köztük Franciaországot célozták meg a 2023 végi megjelenése óta, egészen 2025 márciusáig.

A Viginum jelentésében úgy ítélte meg, hogy a Storm–1516 célja elsősorban „az ukrán kormány hiteltelenné tétele, valószínűleg abban a reményben, hogy ezzel felfüggeszthetik a nyugati segítséget Ukrajnának”. A francia kormányzati szervezet szerint ez a hálózat „jelentős fenyegetést jelent a francia és európai digitális közbeszédre”.

Franciaországban, ahol március közepén tartják a helyhatósági választásokat, a 2027-es elnökválasztás előtt, több tucat hamis híroldalt tulajdonítottak a Storm–1516-nak, amelyek 2025 végén jelentek meg az interneten, és szorongást keltő, a közvéleményt megosztó tartalmakat publikáltak.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/AFP pool/Alain Jocard