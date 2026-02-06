Orbán Viktor elbúcsúzott a nemrég elhunyt Vásáry Tamástól

„Elment a Nemzet Művésze, de munkássága örökre velünk marad. Isten nyugosztalja Vásáry Tamást!” – írta Orbán Viktor.

Mint korábban írtuk, Vásáry Tamás életének 93. évében, csütörtökön éjjel hunyt el. Vásáry Tamás a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester, a Szent István-rend birtokosa a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja volt.

Vásáry Tamást a közmédia és a Magyar Rádió Művészeti Együttesei (MRME) saját halottjának tekinti.