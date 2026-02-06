Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Orbán Viktor elbúcsúzott a nemrég elhunyt Vásáry Tamástól

lead_image
Szerző: hirado.hu
2026.02.06. 16:27

Főoldal / Kultúra

| Szerző: hirado.hu
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán búcsúzott el Vásáry Tamás zongoraművésztől, akinek pénteken jelentették be a halálhírét.
Elment a Nemzet Művésze, de munkássága örökre velünk marad. Isten nyugosztalja Vásáry Tamást!” – írta Orbán Viktor.

Mint korábban írtuk, Vásáry Tamás életének 93. évében, csütörtökön éjjel hunyt el. Vásáry Tamás a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester, a Szent István-rend birtokosa a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja volt.

Vásáry Tamást a közmédia és a Magyar Rádió Művészeti Együttesei (MRME) saját halottjának tekinti.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművész, karmester, miután átvette az év életműdíjasának járó elismerést a Bartók Rádió Zenei Díj első alkalommal megrendezett átadásán a Budapest Music Centerben 2024. május 22-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

gyászhírzenezongora Orbán ViktorVásáry Tamás

Kell még valamit mondanom, Ildikó? podcast

Ajánljuk még

 