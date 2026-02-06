Orbán Viktor: A béke ügyében mi vagyunk Amerika egyetlen szövetségese Európában

Négy évvel ezelőtt az amerikai baloldali kormány a magyar baloldalt támogatta feltétel nélkül – jelentette ki Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, majd hozzátette, megváltozott a világ azóta.

A miniszterlnöki interjút itt hallgathatja vissza:

A jelenlegi amerikai elnök, Donald Trump feltétel nélküli támogatásáról biztosította a miniszterelnököt csütörtök este. „Régi szövetség van az Egyesült Államok elnöke és Magyarország között. A mi filozófiánk az, hogy barátokat kell gyűjteni a nemzetközi politikában. Európában egyedül mi vagyunk azok, akik a háború kezdete óta azt képviselik, hogy ha Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, akkor nem tör ki a háború” – hangsúlyozta.

A kormányfő szerint a békéhez kellenek európai szövetségesek.

Kijelentette azt is, egy olyan világban élünk, amikor az Egyesült Államoknak az a hivatalos nemzeti stratégiája, hogy haza akarja vinni a világban máshol befektetett vállalatait és cégeit. „Úgy látom, hogy kevés kivétel van, mi ezek közé tartozunk. Innen nem hazaviszik az amerikai tőkét, hanem idehozzák, mióta ő az elnök, legalább egy tucatnyi, technológiai szempontból kifejezetten a fölső kategóriába tartozó amerikai befektetésről tudtunk megállapodni” – fogalmazott.

A magyar gazdaság képes arra, hogy miközben a háború blokkolja a növekedést, mégis óriási teljesítményt adjon le, és az emberek, leginkább a családok számára érezhetően javítsa az életkörülményeket

minimálbér, otthonteremtés, édesanyák SZJA-mentessége, családi adókedvezmény megduplázása, már júliustól a csedet és egyedet adómentessé tudtuk tenni – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

Kifejtette, „az a gondolat, hogy a pénzt nem brüsszeli célokra adjuk oda Brüsszelnek, hanem itt szétosztjuk az emberek között, hogy a nyugat-európai cégeket jól megadóztatjuk, és ezt a pénzt odaadjuk az embereknek, ez Brüsszelben egy eretnek gondolat.”

Ha ezt a pénzt odaadnánk Brüsszelnek, akkor azt elküldenék Ukrajnába – emelte ki, majd azt mondta:

Brüsszel kiadta a parancsot, hogy át kell állni hadigazdálkodásra.

A Tisza Pártról elmondta, hogy egy brüsszeli kreálmány, Brüsszelből hozták létre azért, hogy egy bábkormányt alakítsanak Magyarországon, és végrehajtsák azt, amit egyébként a Tisza be is vall, hogy rendszerváltást akar Magyarországon, a mostani nemzeti rendszer helyett egy brüsszeli rendszert akar bevezetni. Két helyről finanszírozzák, Brüsszelből és Kijevből.

Az orosz gázzal kapcsolatban Orbán Viktor kijelentette, ha nincs orosz olaj és gáz, akkor a magyar rezsi, ami ma körülbelül átlagosan olyan 250 ezer forint, van, akkor 5-600 ezer forinttal többet fizetnének a magyar családok.

Hozzátette:

a Tisza lényegében megmondta már ezelőtt egy évvel, hogy ők hazudni fognak.

Tehát ők úgy védekeznek a csalás és a hazugság vádja ellen, hogy az elején megmondták, hogy így lesz.

A Tiszának az az állítása, hogy ő úgy válik le az orosz gázról, meg olajról, hogy közben megtartja a rezsicsökkentést, egész egyszerűen hazugság, az nem lehetséges – hívta fel a figyelmet.

Mark Rutte NATO-főtitkár a héten Kijevben arról beszélt, hogyha megszületik a békemegállapodás, azonnal megjelennek Ukrajnában a nyugati fegyveres erők és repülőgépek lesznek a levegőben. A miniszterelnök ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Ma a közvetlen veszély az, hogy a magyarok pénzét elviszik. A következő veszély az, hogy elviszik a magyar fiatalokat, katonának besorozzák őket, erről beszélnek Európában, európai hadsereg, közös európai parancsnokság, azt valószínűleg nem mi fogjuk adni, vagy nem mi adnánk. Tehát valaki más rendelkezne majd a besorozott magyar fiatalok bevetéséről. Ez elfogadhatatlan.”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)