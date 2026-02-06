Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát egy pakisztáni mecsetben, sokan meghaltak

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.02.06. 15:38

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Legkevesebb 31 ember vesztette életét, és sokan megsebesültek pénteken, amikor az imaidő alatt öngyilkos merénylő támadt rá a pakisztáni főváros egyik elővárosának síita mecsetére – közölték a helyi hatóságok.

A rendőrség és a mentők tájékoztatása szerint a robbantásos merényletnek legkevesebb 31 halálos áldozata volt, és 170 fölött van a sebesültek száma is. A mentők több embert életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba, ezért a hatóságok szerint a halottak száma tovább nőhet.

A robbantás elkövetőjeként egyelőre egyetlen szervezet sem jelentkezett.

Pakisztáni tálibok és más szélsőséges iszlamista csoportok korábban többször hajtottak végre támadásokat síita muszlimok ellen.

A mintegy 250 milliós lélekszámú dél-ázsiai ország lakosságának körülbelül 20 százaléka síita muszlim.

A múlt hétvégén súlyos harcok törtek ki Pakisztán délnyugati részén, Beludzsisztán tartományban, ahol a szeparatista Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg (BLA) közintézményeken, köztük iskolákon, rendőrőrsökön ütött rajta. A pakisztáni hadsereg csütörtökön jelentette be, hogy a régióban a szeparatisták ellen indított biztonsági művelete során 216 fegyveressel végzett.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/Szohail Sahzad

halálos áldozatmerényletöngyilkos merényletrobbantás Pakisztán

VilágPont Járai Judittal

Ajánljuk még

 