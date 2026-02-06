Nagy bejelentést tett a sörimádóknak Szijjártó Péter

A kormány megkötötte a 103. stratégiai együttműködési megállapodását, ezúttal a Dreher Sörgyárak Zrt.-vel, amely egy százmilliárd forintos beruházási program keretében újabb szintre emeli a sörgyártást Kőbányán – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint pénteken Budapesten.

A tárcavezető arról számolt be a stratégiai együttműködési megállapodás aláírását követően, hogy noha az immár 170 éve megszakítás nélkül működő cég ma japán tulajdonban van, a Dreher olyan mértékben ivódott egybe a magyar kultúrával és tradíciókkal, hogy mégis hazai vállalatként tekintenek rá.

Kifejtette, hogy a Dreher működése túlmutat önmagán, ugyanis ezen 8500 magyar család megélhetése múlik, és a beszállítóinak 86 százalékát is hazai kis- és közepes vállalkozások adják. „Így a Dreher mostani párját ritkító százmilliárd forintos fejlesztési programja a beszállító kis- és közepes vállalkozások, magyar vállalkozások számára jelent egy óriási fejlődési lehetőséget” – mutatott rá.

Majd hangsúlyozta, hogy ez a magyar sörgyártás valaha volt legnagyobb beruházási programja, amelynek a keretében a teljes sörgyártást új szintre emelik Kőbányán.

„És örülünk annak, hogy az első lépések már megtörténnek. Olyan technológiai újítások és olyan újdonságok bevezetése történik, amelyek a Drehert a globális sörgyártás terén is kiemelkedővé és egyedivé teszik” – fogalmazott.

„Mindezek alapján született az a döntés, hogy ezt a valóságban már létező és nagyra becsült stratégiai partnerséget írásba is foglaljuk, és a 103. stratégiai együttműködési megállapodását a magyar kormány a Dreherrel írta alá” – tudatta a külügyminiszter. Továbbá hangsúlyozta, hogy a stratégiai partnerek jelentik a magyar gazdaság fő ütőerét: több mint 200 ezer embernek adnak munkát, több mint 25 ezer milliárd forintos éves nettó árbevétellel rendelkeznek, 70 százalékban exportra termelnek, s többségében magyar kis- és közepes vállalkozásokat alkalmaznak beszállítóként.

Szijjártó Péter ezután érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait is, és üdvözölte, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek. „Mert az mindenképpen ilyen bravúr a gazdaságtól, hogy dacára ennek a sok nehézségnek ma egymillió emberrel többnek van munkahelye Magyarországon, mint egy évtizeddel ezelőtt. Ahogy egy ugyanilyen bravúr a gazdaságtól, hogy Európa legalacsonyabb munkát terhelő adóit itt Magyarországon kell fizetnie a munkavállalóknak és a munkáltatóknak. Vagy ugyanilyen bravúr a magyar gazdaságtól, hogy miközben a nemzetközi energiapiacon teljesen esztelen áremelkedések zajlanak, itt a rezsicsökkentéssel sikerült féken tartani az árakat” – sorolta.

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban könnyen veszélybe kerülhetnek az igen nehezen elért eredmények a sok-sok bizonytalanság miatt. „Ezért fontos, hogy Magyarország számára azt a biztonságot garantáljuk, amely biztonság az előfeltétele a nyugodt, kiszámítható gazdaságtervezésnek” – szögezte le.

Rámutatott, hogy az utóbbi négy év a szomszédban tomboló háború ellenére is a gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka volt a beruházások szempontjából hazánkban.

„Soha annyi beruházásról nem kötöttünk megállapodást a magyar gazdaság szereplőivel, mint az elmúlt négy esztendőben. Ebben a bravúros teljesítményben nélkülözhetetlen szerepet játszanak a magyar gazdaságnak azok az abszolút tradicionális szereplői, amelyek megtalálják az egyensúlyt a modern technológia alkalmazása és az örökség iránt tanúsított tisztelet között. Ezek a vállalatok gyakorlatilag a magyar emberek életének részeivé válnak, egy sörgyár esetében talán azt is mondhatnám, hogy a mindennapi életének részeivé válhattak” – zárta mondandóját.

Kiemelt kép: a Dreher Sörgyárak Zrt. dobozos sört töltő üzemében Dreher sörök a dobozmelegítő berendezésből a csomagoló felé haladnak Budapesten, a X. kerületi Jászberényi úton 2015. március 27-én. A cég félmilliárd forintos beruházás keretében bővített raktárkapacitását, amelynek ezen a napon volt az ünnepélyes átadója. MTI Fotó: Máthé Zoltán.