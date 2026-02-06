„Mi vagyunk a Rock” – nagyszabású zenés show-műsorral ünneplik Pataky Attila életművét

Sztárparádéval és legendás EDDA-slágerek feldolgozásaival köszöntik a magyar rock meghatározó alakját a Dunán. Február 7-én a 10. Petőfi Zenei Díj Életmű Gála keretében Pataky Attila, az EDDA Művek alapítója és frontembere veheti át az Életműdíjat zenésztársától, Gömöry Zsolttól. A produkciók sorát Veréb Tamás, a Csináljuk a fesztivált! showműsor legutóbbi győztes slágerének előadója nyitja az Álmodtam egy világot magamnak című EDDA-klasszikussal.

A jubileumi Petőfi Zenei Díj Életmű Gála február 7-én, szombaton egy estére a magyar rockzene ikonikus alakjait és dalait hozza közös színpadra. A Duna műsora látványos produkciókkal és személyes megszólalásokkal tiszteleg Pataky Attila és az EDDA Művek több mint öt évtizedes életműve előtt, bizonyítva, hogy a rock örök, és ma is képes közösséget teremteni. Az est során az EDDA Művek legismertebb slágerei hangzanak el, részben az eredeti előadók, részben pályatársak tolmácsolásában. A gála nyitányában maga az EDDA Művek idézi fel a zenekar meghatározó korszakát olyan dalokkal, mint a Veled vagyok, a Kölyköd voltam és az Egy ez a tábor, amelyek generációk számára váltak a magyar rock himnuszaivá.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga

A Pataky Attila előtt tisztelgő műsorban egymást követik az ikonikus dalfeldolgozások és személyes hangvételű köszöntések. A színpadon elhangzik az Ima Dér Heni előadásában, az Álmodtam egy világot Veréb Tamás tolmácsolásában, valamint a Szellemvilág, amelyet Kovács Áron ad elő. A klasszikus EDDA-repertoárból merít Varga Miklós, aki A hűtlen című balladával áll színpadra, Baksa Andrástól A kört, Tóth Renátától pedig az Ünnepet hallhatják.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga

Az est különleges duettjei és látványos produkciói közül nem hiányozhat az Éjjel érkezem Réthy Zsazsa és Nagy Szilárd előadásában, a Gyere őrült Rudan Joe-tól, valamint a Háromszor Sipos Péter tolmácsolásában. A rockos lendületet tovább erősíti Borbély Richárd az Elhagyom a várost című dallal, majd a Felvidéki Supergroup robbantja fel a színpadot a Mi vagyunk a Rock előadásával. A gála fináléjában az Ismerős Arcoktól csendül fel az Óh, azok az éjszakák, az érzelmekben és energiában gazdag ünnepi műsor lezárásaként.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga

Az est során több köszöntő is elhangzik Pataky Attila pályatársaitól, köztük zenekari tagoktól, Gömöry Zsolttól, Alapi Istvántól, Kicska Lászlótól és Benkó Ákostól. A február 7-i ünnepi gála csúcspontjaként Pataky Attila átveszi az Életműdíjat, az aranyszínű Petőfi-szobrot.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga

A Petőfi Zenei Díj Életműdíjjal a közmédia Pataky Attila több mint öt évtizedes, értékteremtő munkásságát ismeri el. Az EDDA Művek dalai a szabadság, az összetartozás és az őszinteség üzenetét hordozzák, koncertjeik máig közösségi élményt jelentenek a Kárpát-medence számos pontján.

Petőfi Zenei Díj 2026 Életmű Gála – 10. életműdíj – február 7-én 19:40-től a Dunán.

Kiemelt kép: a Petőfi Zenei Díj Életműgála felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) óbudai stúdiójában 2026. február 4-én. (Fotó: MTVA/Bruzák Noémi)