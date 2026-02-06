Mérgező vegyianyaggal felszerelt orosz drónokra figyelmeztetik az ukrán lakosságot

„Saját biztonságunk érdekében nem érintjük az ellenséges drónokat, még akkor sem, ha nem robbantak fel” – mondta Kovál.

A katonatiszt hozzátette, hogy az ukrán hadsereg soha nem alkalmaz hasonló „piszkos” módszereket. Kovál hangsúlyozta: „Egyetlen drónt sem szabad megfogni, amiről nem tudni, honnan származik.”

Kiemelt kép: Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálatának 2026. január 12-én közreadott videófelvételéről készült képen orosz katonák drónt indítanak egy nem megnevezett ukrajnai helyszínen az Ukrajna elleni orosz háború negyedik évében (Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata)