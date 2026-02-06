Megjelent az új Mesterterv: drámai végjátékra készül a Fidesz és a Tisza

A Mandiner közzétette a Mesterterv című műsorának új adását, amelyben Kereki Gergő, a portál főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója beszélnek a magyar belpolitika eseményeiről.

Stratégiai hiba a Tisza részéről Kapitány, Orbán Anita és Kármán András szerepeltetése. Nem véletlen, hogy Lázár János mondatait próbálja életben tartani az ellenzék. Trükkökkel manipulálnak a baloldali elemzők annak érdekében, hogy a Tisza fölényét kommunikálhassák – a Mandiner szerint többek közt ezek hangzottak el a műsorban.

Az adásban a Partizánon bemutatott Adatpont című műsor módszertanát és politikai értelmezési keretét is vizsgálták.

A beszélgetés fókuszában azok az esélybecslések álltak, amelyek a Tisza Párt választási győzelmét – akár kétharmados többségét – valószínűsítik.

Az adás részletesen elemezte a közvélemény-kutatási mintaválasztás és súlyozás kérdéseit, különös tekintettel arra, hogy az alkalmazott adatbázis döntően Tisza-előnyt mérő intézetek eredményeire épült.

Terítékre került az „esélyességmenedzsment” mint kampánytechnika, valamint a közvélemény-kutatások narratívaformáló szerepe a választási időszakban. A műsor foglalkozott a Medián által közölt, kiemelkedően magas részvételi előrejelzésekkel és azok módszertani implikációival. Elemezték Török Gábor eltérő időpontokban megfogalmazott értelmezéseit, valamint a politikai elemzői szerepfelfogásának változását is.

Kiemelt kép: Facebook/Orbán Viktor.