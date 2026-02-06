Megnyílt a Harry Potter utazó kiállítása Szentendrén

A Harry Potter-történet mára már generációkon ível át, generációkat köt össze, hiszen gyerekek, szülők és nagyszülők is kedvelik, olvassák, felolvassák – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) vezetője pénteken Szentendrén, a Harry Potter – A kiállítás című utazó tárlat megnyitóján.

Hankó Balázs megjegyezte: joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért van a kiállítás megnyitóján egy kulturális és innovációs miniszter. Válaszában rámutatott, hogy Harry Potter mára a kultúránk részévé vált, emellett oktat és nevel.

Hűség, motiváció, barátság, összetartozás, együttműködés – ezek azok az alapértékek, amelyek a normális élethez kellenek – tette hozzá Hankó Balázs.

A miniszter azt is fontosnak nevezte, hogy a könyvön keresztül az olvasás a gyermekek számára élménnyé vált. „Ez nemcsak egy történet, hanem izgalom, élmény, és várják a gyermekek a folytatást” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a Harry Potter-történet hidat képez a képzelet és a valóság között.

A szervezők tájékoztatása szerint a szentendrei Green Event Hallban május 1-ig látható kiállítás a Harry Potter világát bemutató eddigi legnagyobb és legátfogóbb utazó tárlat. Mint írták, a látogatók igazi varázslatos élményben részesülhetnek: választhatnak saját patrónust, varázslatokat tanulhatnak, kipróbálhatják ügyességüket a kviddicsben, ültethetnek mandragórát, sőt bájitalt is keverhetnek.

A kulisszák mögé kalauzoló kiállítás a Harry Potter- és a Legendás állatok-filmek ikonikus pillanatait, szereplőit, helyszíneit és varázslatos lényeit is megidézi, valamint bemutatja a Harry Potter-történetek kiterjesztett világát, köztük a Harry Potter és az elátkozott gyermek című Tony-díjas Broadway-produkciót is.

A kiállítás díszletei felidézik a filmek felejthetetlen jeleneteit, a látogatók közelről is megcsodálhatják az eredeti jelmezeket, kellékeket, és interaktív galériákon haladhatnak végig, ahol a legmodernebb technológia segítségével kel életre Harry Potter világa.

Guba Gábor, a Green Exhibition Kft. ügyvezető igazgatója a pénteki megnyitón elmondta, hogy elővételben már 42 500 jegyet eladtak a kiállításra.

Kiemelt kép forrása: MTI/Kocsis Zoltán