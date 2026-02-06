Még a kindertojásban is drogot rejtegetett a Budapesten elfogott kábítószer-kereskedő – VIDEÓ

A zuglói rendőrök egy olyan kábítószer-terjesztőn ütöttek rajta, aki még kindertojásban, valamint dobozokban is drogot rejtett el, marihuánát és kristályt is. A megtalált, megközelítőleg 400 adag kábítószer feketepiaci összértéke körülbelül másfél millió forint.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Ppolice.hu oldalon számolt be arról, hogy a XIV. kerületi rendőrök múlt szombaton egy zuglói lakásban elfogtak egy 35 éves férfit, aki a gyanú szerint kábítószerrel kereskedett.

A rendőrségi tájékoztatás szerint

a nyomozók a lakásban tartott kutatás során 350 gramm zöld növényt, feltehetően marihuánát találtak kindertojásban és dobozokban elrejtve, valamint kábítószergyanús anyaggal szennyezett tárolódobozokat, bruttó 24,7 gramm alufóliába csomagolt fehér port, feltehetően „kristályt”, továbbá, SIM-kártyákat és készpénzt foglaltak le. A megközelítőleg 400 adag kábítószer feketepiaci összértéke körülbelül másfél millió forint.

A helyszínen elfogott férfit mintavételre előállították. A vele szemben alkalmazott droggyorsteszt pozitív eredményt mutatott THC esetében.

A gyanúsítottat a zuglói nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, a férfi elismerte a bűncselekmény elkövetését, így őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A lefoglalt anyagokat szakértők bevonásával vizsgálják – közölte a rendőrség.

Kiemelt kép: A rendőrségi helyszíneléskor készült fotó (Forrás: Police.hu)