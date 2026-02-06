Magyarországon lép fel októberben a világhírű kanadai rockzenekar

A Simple Plan ősszel Magyarországon is fellép. A világhírű kanadai rockzenekar Bigger Than You Think! című koncertsorozatának budapesti állomása október 21-én a Barba Negra – közölte a szervező Live Nation pénteken az MTI-vel.

Az 1999-ben alakult, legtöbbször pop-punk csapatnak aposztrofált Simple Plan koncertsorozata, amely eredetileg 25. születésnapjuk kapcsán tavaly indult, idén ősszel ér Európába.

A zenekar már első stúdióalbumával, a 2002-ben megjelent No Pads, No Helmets… Just Balls című anyaggal berobbant, rajta olyan slágerekkel, mint az I’d Do Anything, az I’m Just A Kid, az Addicted vagy a Perfect. Az azóta kiadott öt további lemez, és a sikeres dalok, köztük a Welcome to My Life, a Summer Paradise, az Untitled (How Could this Happen to Me?), a Shut Up! vagy a What’s New Scooby-Doo? végleg megszilárdították helyüket a műfaj sztárjai között.

A Montrealban alakult négytagú zenekar (Pierre Bouvier – ének, gitár; Chuck Comeau – dob, ütőhangszerek; Jeff Stinco – gitár; Sébastien Lefebvre – gitár, vokál, basszusgitár)

lemezeiből világszerte több mint 10 millió album fogyott, számos rangos fesztivál nagyszínpadán játszottak, felléptek a 2010-es téli olimpián és dolgoztak a Montreali Szimfonikus Zenekarral is.

Klipjeik több mint egymilliárd lejátszást értek el a YouTube-on, miközben közösségimédia-jelenlétük további egymilliárd megtekintést generált számukra, amelyben nagy szerepe volt az #ImJustAKid kihívásnak: ehhez olyan előadók is csatlakoztak, mint az NSYNC, Ed Sheeran, valamint Venus és Serena Williams.

Tavaly, megalakulásuk 25. évfordulója apropóján dokumentumfilmet mutattak be a Simple Plan pályafutásáról, világkörüli turnéjukon pedig Avril Lavigne és az Offspring tartott velük.

„Az őszi koncerteken is előadjuk legnagyobb slágereinket, valamint a rajongók kedvenceit, amelyeket ritkán játszunk élőben. Velünk tart a Neck Deep zenekar. Alig hisszük el, hogy olyan ikonikus, hatalmas helyszíneken fogunk fellépni, mint a londoni Wembley Arena és a párizsi Accor Arena. Ez egy valóra vált álom számunkra”

– írta a zenekar a turné folytatása kapcsán.

A Simple Plan minden egyes, ezen a turnén eladott jegy és VIP-csomag után 1 dollárt adományoz alapítványa, a a Simple Plan Foundation javára, hogy segítséget nyújtson a rászoruló fiataloknak, valamint bemutassa a zene erejét mint eszközt az életcél megtalálásához. A Simple Plan Foundation már több mint 3 millió dollárt adományozott különböző jótékonysági célokra Kanadában, és számos rangos elismerésben részesült filantróp tevékenységéért.

Nem először lépnek fel hazánkban

A kanadai Simple Plan már többször is fellépett Magyarországon: első alkalommal 2012-ben szerepeltek a VOLT Fesztiválon Sopronban. Ezen kívül a zenekar 2015-ben is játszott a Strand Fesztiválon Balatonon, illetve kétszer koncertezett a Budapest Parkban is: 2017-ben, legutóbb pedig 2023-ban.

Kiemelt kép: A kanadai Simple Plan együttes a Strand Fesztivál nagyszínpadán Zamárdiban 2015. augusztus 19-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)