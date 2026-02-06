Lencsevégre kapták, hogyan játszanak a barnamedve-bocsok a hóban a Sztrázsó-hegységben

Lencsevégre kapták, ahogyan egy barnamedve-család járja a szlovákiai Sztrázsó-hegységet: a felvételen a bocsok egymással játszanak a hóban, miközben az anyaállat a közelben feltehetően élelmet keres.

A MetFigyelő Facebook-oldal néhány nappal ezelőtt egy különleges videót osztott meg, amely a szlovákiai Sztrázsó-hegység területén készült.

A felvételen egy barna medve látható bocsaival, amint a havas tájban bóklásznak.

A videó leginkább a játékos medvebocsokra fókuszál: a kölykök önfeledten hempergőznek és kergetőznek a hóban, miközben az anyaállat a háttérben mozog. Feltételezhető, hogy a nőstény éppen élelmet keres a vadonban, miközben szemmel tartja utódait.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)