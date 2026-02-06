„Kolosszális mértékben veszítünk embereket a hadseregből” – áll az ukrán dezertálásokról szóló jelentésben

Majdnem négy év háborúzás után az ukrán hadsereg mozgósítása és harcképessége sok helyen továbbra is kívánnivalót hagy maga után: egyre több a dezertálás, és nem tudják megfelelően pótolni a veszteségeket. Az ukrán Unian összegezte a Süddeutsche Zeitung beszámolóját, mely szerint Ukrajna Főügyészsége 2025 decemberében eltávolította honlapjáról azokat az adatokat, amelyek a sorköteles korú ukrán állampolgárok, illetve a katonai szolgálatot elkerülők vagy az egységüket engedély nélkül elhagyó katonák számáról tartalmaztak információkat.

A lap szerint a főügyészség szóvivője, Marjana Hajovszka-Kovbaszjuk azzal indokolta az adatokhoz való hozzáférés megszüntetését, hogy az engedély nélküli frontelhagyásra és a dezertálásra vonatkozó számok félrevezető következtetések levonására adhatnak lehetőséget az ukrán katonák morális és pszichológiai állapotáról. Hozzátette azt is, hogy Oroszország felhasználhatja ezeket az információkat az ukrán egységek fegyelmének, harckészültségének, valamint a mozgósítási rendszer állapotának felmérésére.

Ugyanakkor a Süddeutsche Zeitung megjegyzi: ezek az információk valójában nem számítanak titoknak. A lap emlékeztet arra, hogy a közel négy éve tartó háború következtében az ukrán hadsereg mozgósítása és harcképessége számos térségben továbbra is gyenge. Az sem titok, hogy az ukrán oldalon a front egyes szakaszain gyakran akár egy kilométeres, vagy annál is hosszabb rések is kialakulnak.

A lap beszámolója szerint Ukrajna frissen kinevezett védelmi minisztere, Mihajlo Fedorov nem sokáig törődött a főügyészség titkolózásával, és január 14-i beiktatási beszédében kijelentette:

200 ezer ukrán állampolgár engedély nélkül hagyta el a frontot vagy dezertált.

A cikk felveti annak lehetőségét, hogy ez a szám kizárólag az elmúlt évre vonatkozhatott.

Az ukrán NV hírportál a Főügyészségen belüli forrásra hivatkozva azt írja: a háború 2022-es kezdete óta több mint 310 ezer büntetőeljárást indítottak önkényes egységelhagyás vagy dezertálás miatt. Ihor Lucenko katona és volt parlamenti képviselő szerint azonban a helyzet a valóságban még ennél is súlyosabb. 2025 októberében arra panaszkodott, hogy a hatóságok messze nem regisztrálták az összes dezertálási esetet vagy frontelhagyást. Véleménye szerint a dezertálás „Ukrajna védelmének első számú problémája”, és hangsúlyozta: „kolosszális mértékben veszítünk embereket a hadseregből”.

Kimerültek az évek óta harcoló katonák

A cikk szerint az ukrán katonák két fő módon hagyják el a frontot. Az első esetben a sorozottak még azelőtt megszöknek, hogy eljutnának a kiképzőtáborba, ahol a frontszolgálatra készítenék fel őket. A másik esetben a már a fronton szolgáló katonák – gyakran többéves szolgálat után, feletteseikkel folytatott vitákat követően – menekülnek el, különösen azok, akik nem akarnak felelősséget vállalni parancsnokaik hibáiért vagy mulasztásaiért. A tömeges frontelhagyások másik fő oka az, hogy ukrán katonák százezrei szolgálnak 2022 óta, és évente legfeljebb – ha egyáltalán lehetséges – két hét szabadságot kapnak. A lap hangsúlyozza: a gyakori felszólítások ellenére mindmáig nem fogadtak el olyan törvényt, amely a hosszan tartó frontszolgálat után hosszabb szabadságot biztosítana. Az ukrán NV hírportál a vezérkar egyik munkatársára hivatkozva azt írja: a dezertőrök akár egyharmada állítólag egy idő után vissza szeretne térni a szolgálatba. A cikk kitér arra is, hogy Simon Shuster, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök életrajzírója szerint már 2021-ben a fegyveres erők akkori főparancsnoka, Valerij Zaluzsnij tábornok általános mozgósítást sürgetett, mivel meg volt győződve az orosz támadás elkerülhetetlenségéről. Zelenszkij azonban elutasította ezt, és nemcsak a mozgósítást halasztotta el, hanem a szükséges védelmi erősítések kiépítését is, több értékes hónapot elveszítve. Indoklásában arra hivatkozott, hogy nem akarta pánikba ejteni a lakosságot. Kapcsolódó tartalom Zelenszkij kijelentette: Kijev nem ismeri el Oroszország részeinek a megszállt ukrán területeket Közölte, hogy nem ír alá semmilyen dokumentumot a megszállt ukrán területek státuszának megváltoztatásáról. A varsói Kelet Tanulmányok Központja (OSW) adatai szerint Ukrajnának évente legalább 300 ezer újoncra lenne szüksége, ám 2024-ben mindössze körülbelül 200 ezret sikerült toboroznia. Ukrajna védelmi miniszterének állítása szerint azonban jelenleg „kétmillió ukránt keresnek”.

A fiatalság a kulcs

A lap adatai szerint más háborús országokban a 18 éves kort betöltött fiatal férfiak katonai szolgálatra kötelezhetők, Ukrajnában azonban a megfelelő életkor 27 év volt, és a 2024 áprilisi jogszabály-módosítást követően 25 évre csökkent. Zelenszkij azt magyarázta, hogy a 20. század különböző demográfiai katasztrófái után a fiatal ukránok száma kisebb volt az idősebb korosztályénál, ezért a fiataloknak biztosítaniuk kellett az ország újjáépítését és a lehető legtöbb ukrán gyermek világrahozatalát. Simon Shuster szerint

Zelenszkij a háború kezdetekor valóban úgy hitte, hogy az nem tarthat tovább egy évnél.

A teljes körű orosz invázió kezdete óta Ukrajnából minden 18–60 év közötti férfinak tilos volt elhagynia az országot. Ugyanakkor 2025 nyarán az ukrán elnök aláírta azt a törvényt, amely lehetővé tette a 18–22 éves férfiak számára az ország elhagyását. Az OSW feltételezi, hogy a törvény életbe lépését követően több mint 100 000 fiatal férfi hagyta el az országot, amint azt a lengyel határőrség és az EU adatai is mutatják. A lap adatai szerint a 18–24 éves férfiak száma körülbelül 800 000.

A cikk kiemeli, hogy

Ukrajnában továbbra is a hallgatói státusz nyújt védelmet a katonai behívó ellen. Ennek következményeként a háború kezdete óta több százezer idősebb férfi iratkozott be felsőoktatási intézményekbe.

Az ukrán televízió adatai szerint, amelyeket a parlament Oktatási Bizottságának elnöke, Szerhij Babak tett közzé, a háború kezdetekor csupán 30 ezer 25 év feletti hallgató tanult az egyetemeken, 2025. szeptember 1-jére számuk már körülbelül 250 000 volt.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, több olyan eset is történt, amikor ukrán férfiak – közvetlenül az alakulatból is – akár több tízezer dollárt (több millió forintot) fizettek határőröknek vagy titkosszolgálati dolgozóknak, hogy átkelhessenek a határon.

Kiemelt kép: Az ukrán hadsereg 65. gépesített dandárja sajtószolgálatának képén újoncok kiképzésen vesznek részt a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjai területen lévő gyakorlótéren 2025. december 29-én (Fotó: MTI/EPA/65. gépesített dandár)