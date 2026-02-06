„Kolosszális mértékben veszítünk embereket a hadseregből” – áll az ukrán dezertálásokról szóló jelentésben

A lap szerint a főügyészség szóvivője, Marjana Hajovszka-Kovbaszjuk azzal indokolta az adatokhoz való hozzáférés megszüntetését, hogy az engedély nélküli frontelhagyásra és a dezertálásra vonatkozó számok félrevezető következtetések levonására adhatnak lehetőséget az ukrán katonák morális és pszichológiai állapotáról. Hozzátette azt is, hogy Oroszország felhasználhatja ezeket az információkat az ukrán egységek fegyelmének, harckészültségének, valamint a mozgósítási rendszer állapotának felmérésére.
Ugyanakkor a Süddeutsche Zeitung megjegyzi: ezek az információk valójában nem számítanak titoknak. A lap emlékeztet arra, hogy a közel négy éve tartó háború következtében az ukrán hadsereg mozgósítása és harcképessége számos térségben továbbra is gyenge. Az sem titok, hogy az ukrán oldalon a front egyes szakaszain gyakran akár egy kilométeres, vagy annál is hosszabb rések is kialakulnak.
A lap beszámolója szerint Ukrajna frissen kinevezett védelmi minisztere, Mihajlo Fedorov nem sokáig törődött a főügyészség titkolózásával, és január 14-i beiktatási beszédében kijelentette:
200 ezer ukrán állampolgár engedély nélkül hagyta el a frontot vagy dezertált.
A cikk felveti annak lehetőségét, hogy ez a szám kizárólag az elmúlt évre vonatkozhatott.
Az ukrán NV hírportál a Főügyészségen belüli forrásra hivatkozva azt írja: a háború 2022-es kezdete óta több mint 310 ezer büntetőeljárást indítottak önkényes egységelhagyás vagy dezertálás miatt. Ihor Lucenko katona és volt parlamenti képviselő szerint azonban a helyzet a valóságban még ennél is súlyosabb. 2025 októberében arra panaszkodott, hogy a hatóságok messze nem regisztrálták az összes dezertálási esetet vagy frontelhagyást. Véleménye szerint a dezertálás „Ukrajna védelmének első számú problémája”, és hangsúlyozta: „kolosszális mértékben veszítünk embereket a hadseregből”.
Kimerültek az évek óta harcoló katonák
A fiatalság a kulcs
A lap adatai szerint más háborús országokban a 18 éves kort betöltött fiatal férfiak katonai szolgálatra kötelezhetők, Ukrajnában azonban a megfelelő életkor 27 év volt, és a 2024 áprilisi jogszabály-módosítást követően 25 évre csökkent. Zelenszkij azt magyarázta, hogy a 20. század különböző demográfiai katasztrófái után a fiatal ukránok száma kisebb volt az idősebb korosztályénál, ezért a fiataloknak biztosítaniuk kellett az ország újjáépítését és a lehető legtöbb ukrán gyermek világrahozatalát. Simon Shuster szerint
Zelenszkij a háború kezdetekor valóban úgy hitte, hogy az nem tarthat tovább egy évnél.
A teljes körű orosz invázió kezdete óta Ukrajnából minden 18–60 év közötti férfinak tilos volt elhagynia az országot. Ugyanakkor 2025 nyarán az ukrán elnök aláírta azt a törvényt, amely lehetővé tette a 18–22 éves férfiak számára az ország elhagyását. Az OSW feltételezi, hogy a törvény életbe lépését követően több mint 100 000 fiatal férfi hagyta el az országot, amint azt a lengyel határőrség és az EU adatai is mutatják. A lap adatai szerint a 18–24 éves férfiak száma körülbelül 800 000.
A cikk kiemeli, hogy
Ukrajnában továbbra is a hallgatói státusz nyújt védelmet a katonai behívó ellen. Ennek következményeként a háború kezdete óta több százezer idősebb férfi iratkozott be felsőoktatási intézményekbe.
Az ukrán televízió adatai szerint, amelyeket a parlament Oktatási Bizottságának elnöke, Szerhij Babak tett közzé, a háború kezdetekor csupán 30 ezer 25 év feletti hallgató tanult az egyetemeken, 2025. szeptember 1-jére számuk már körülbelül 250 000 volt.
Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, több olyan eset is történt, amikor ukrán férfiak – közvetlenül az alakulatból is – akár több tízezer dollárt (több millió forintot) fizettek határőröknek vagy titkosszolgálati dolgozóknak, hogy átkelhessenek a határon.
Kiemelt kép: Az ukrán hadsereg 65. gépesített dandárja sajtószolgálatának képén újoncok kiképzésen vesznek részt a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjai területen lévő gyakorlótéren 2025. december 29-én (Fotó: MTI/EPA/65. gépesített dandár)