Kezdeményezték a letartóztatását annak a férfinak, aki ellopott egy autót a benne ülő kisfiúval együtt

A Nagykátai Járási Ügyészség több rendbeli minősített lopás bűntette és más bűncselekmények miatt indítványozza a letartóztatását annak a férfinak, aki úgy vitt el egy kocsit, hogy benne volt a tulajdonos gyereke – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint az ügy gyanúsítottja szerdán 7 óra körüli időben megjelent egy Nagykáta közeli településen lévő bölcsődénél, ahová egy édesapa – a bűnügy sértettje – ekkor vitte be a gyermekét. Amíg a férfi kisebbik gyermekével bement, a személygépkocsit járó motorral a bölcsőde előtt hagyta, amelyben benne ült nagyobbik gyermeke.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, a gyanúsított beült a kocsiba, és elhajtott. Miután a férfi észlelte, hogy az autóban egy kisfiú ül, a gyermeket egy közeli településen kitette. A fiút egy járókelő kísérte el a közeli bolthoz. A férfi – lebukásának elkerülése érdekében – eltávolította a gépkocsi rendszámait, majd Újszászra ment – ismertették.

Az ügyészségi közlemény szerint a férfi úgy vezette az autót, hogy korábban a bíróság engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt 10 hónapra eltiltotta a járművezetéstől.

A férfiról az is kiderült, hogy az elmúlt fél évben már legalább öt alkalommal tulajdonított, illetve vitt el különböző helyekről autókat.

Az ügyészség szerint a büntetett előéletű gyanúsított letartóztatása azért indokolt, mert az újabb bűncselekményeket a korábbi gyanúsítotti kihallgatása után követte el, azaz az ellene folyamatban lévő büntetőeljárás sem tartotta vissza a bűncselekmények elkövetésétől. Reálisan lehet attól tartani, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén újabb bűncselekményt követne el. A férfi esetében annak lehetősége is fennáll, hogy kényszerintézkedés nélkül bizonyítékokat tüntetne el, tanúkat befolyásolna.

A letartóztatásról a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája fog dönteni pénteken – áll a közleményben.

Kiemelt kép: Kiemelt kép forrása: YouTube.com/PoliceHungary