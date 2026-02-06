Fodor Gábor: az áprilisi választás nem Magyar Péterről, hanem Orbán Viktor kormányzásáról szól majd

Donald Trump magyarországi látogatása és a budapesti békecsúcs százalékpontokban mérhető előnyt jelentene a Fidesznek – hangoztatta Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója pénteken az M5 csatorna Kérdések órája című közéleti műsorában, ahol Cs. Király Tamással, az Ultrahang műsorvezetőjével voltak vendégek.

Fodor Gábor elmondta, egyáltalán nem lepte meg az amerikai elnök Orbán Viktorról szóló közösségi médiás bejegyzése, amelyben arról írt, hogy támogatja a magyar miniszterelnököt.

Hozzátette, annak idején Orbán Viktor is támogatta Donald Trumpot.

Úgy vélte, a Trump-féle támogatásnak nagyobb a jelentősége Magyarországon, mint az Egyesült Államokban,

ráadásul „a történelmünk miatt egyszerűen a magyar történelmi tudatban nagyon benne van az, hogy mi kiszolgáltatottak vagyunk a nagyhatalmaknak, (…) tehát nekünk az jó, hogyha vannak barátaink”.

Cs. Király Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az alapkérdésekben Orbán Viktor és Donald Trump egyetértenek, jó lenne eredményt is produkálni. Példaként említette a gazdasági védőpajzs gyakorlati megvalósulását, a globális minimumadó kérdését. Megjegyezte, hogy nemrégiben járt az Egyesült Államokban, és „mindenhol, tényleg mindenhol ismerték Orbán Viktor nevét, aki gyakorlatilag egy legendás hős lett az Egyesült Államokban, aki megállította a migrációt, aki családvédelmi intézkedéseket hozott, tehát csodát csinált Magyarországon”.

Fodor Gábor az április parlamenti választással kapcsolatban kijelentette:

„Nem Magyar Péter lesz annyira érdekes, hanem valójában Orbán Viktorról lesz egy szavazás, hogy akarjuk-e, hogy tovább kormányozzon, vagy azt akarjuk, hogy valami más jöjjön”.

Mint mondta, jelenleg a Tisza Párt „egy nagyon heterogén képződmény” belső konfliktusokkal, a fő összetartó ereje pedig valójában a miniszterelnökkel szembeni indulat és „nem a nagyszerű program, nem a kiváló vezetők”.

Közölte, hogy Magyar Péter egy „mikromenedzser”, Orbán Viktor pedig egy stratégiai gondolkodású vezető, „egy sakkjátékos, akinek a fejében ott van a sakktáblán több lépés is előre”. Hozzátette: a „mikromenedzser az, aki azonnal megy és tüzet olt”, ugyanakkor nem tud hosszú távon gondolkodni, nem lehet rábízni hosszú távú dolgokat.

Cs. Király Tamás szerint generációs kérdés is, hogy „sok huszonéves nem élt más politikai korszakban, csak az Orbán-rendszerben”, miközben Orbán Viktor és Magyar Péter között is generációs szakadék van. Úgy vélte, nyelvezetben és gondolkodásban is mások, és szerinte kérdés, vajon ez a generációs szakadék mennyit jelent a szavazóknál. „Sokszor hallom, hogy Orbán Viktor legyen Magyarország miniszterelnöke, mert ő alkalmas erre, és csak ő alkalmas erre […], és sokak szerint Magyar Péter teljesen elviselhetetlen, alkalmatlan az ország vezetésére” – tette hozzá.

Cs. Király Tamás hangsúlyozta: a választás arról is szól, hogy „inkább jöjjön Magyar Péter, maximum majd őt is leváltjuk, ami elég kockázatosnak tűnik, vagy a választásokon mégis azt mondják, hogy van egy kiszámítható Fidesz, tudjuk, hogy mit kínál, és akkor a nap végén mégiscsak megnyeri a Fidesz a választást”.

Kiemelt kép:a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2026. január 30-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán.