Ferencváros–Újpest rangadó szombaton élőben a közmédia sportcsatornáin

A téli olimpia első hivatalos versenynapja és a Magyarország–USA tenisz Davis-kupa-selejtező sűrű programja ellenére a közmédia sportcsatornái kiemelten foglalkoznak a szombati futball-rangadóval is.

2015. december 12-én nyert utoljára az Újpest a Ferencváros ellen a labdarúgó NB I-ben, így már 30 mérkőzés óta nem tudtak a lila-fehérek a zöld-fehérek csapatán felülkerekedni.

Legutoljára tavaly október 19-én találkozott a két csapat, amikor 1-1-es döntetlent játszottak a felek a Szusza Ferenc Stadionban.

A Fizz Liga rangadóját a közmédia ezúttal is kiemelt figyelemmel követi, hiszen már 16:30-tól helyszíni felvezető műsorral várják az M4 Sport nézőit, ahonnan szakértői elemzések, háttérinformációk, statisztikák és a legfontosabb mérkőzés előtti történések is képernyőre kerülnek. A mérkőzés élőben látható az M4 Sporton, valamint online az m4sport.hu oldalon, így a szurkolók bárhol és bármilyen eszközön követhetik az eseményeket.

A találkozót a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti az FM 105,9-en Budapest 50 km-es körzetében, míg online a nemzetisportradio.hu oldalon követhetik a rangadót. mérkőzés élő közvetítését.

A Nemzeti Sport is kitüntetett figyelmet szentel a derbinek, a nemzetisport.hu oldalon percről-percre tudósítást olvashatnak a szombati mérkőzésről.

Ferencváros – Újpest Fizz Liga 21. forduló – szombaton 17:00-tól élőben az M4 Sporton, az m4sport.hu-n, a Nemzeti Sportrádióban és a nemzetisport.hu oldalon

Kiemelt kép: Brodic Fran, az Újpest és Ibrahim Cissé, az FTC játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójában játszott Ferencvárosi TC – Újpest FC mérkõzésen a Groupama Arénában 2025. április 6-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)