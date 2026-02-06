Észtország újabb oroszokat tiltott ki a területéről

Észtország bővítette azoknak az oroszoknak a listáját, akiknek megtiltotta a beutazást a területére, mert ukrajnai harci cselekményekben vettek részt.

Az észt belügyminisztérium pénteken bejelentette, hogy

újabb 1073 orosz állampolgárt tettek a tiltólistára.

A mostani intézkedést megelőzően, januárban már kitiltottak 261 oroszt az országból.

„Mindannyiunk biztonságát szolgálja a közös európai biztonsági tér és a schengeni övezet lezárása az olyan oroszok előtt, akik harcoltak, öltek, romboltak, erőszakoltak és fosztogattak” – jelentette ki Igor Taro belügyminiszter. Hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy egyesek „ma embereket öljenek, holnap pedig a civilizált Európában nyaraljanak”.

A tallinni kormány becslése szerint Oroszország ukrajnai háborújában eddig már mintegy 1,5 millió orosz katona vett részt, közülük jelenleg körülbelül 640 ezren vannak a fronton.

