Enyhül az idő: sokfelé tíz fok feletti csúcsértékek várhatók

Egyre inkább északkeleten, északon – csökkenő számosságban – fordulhat elő gyenge eső, záporeső. Helyenként megélénkül a déli, délkeleti szél – írja a HungaroMet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 14 fok között várható, de helyenként északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb maradhat az idő.
Késő estére 0 és +6 fok közé hűl le a levegő. Nyugat felől egyre több felhő érkezik, miközben a kevésbé felhős tájakon pára, köd is képződhet. Reggelre már nagyrészt erősen felhős vagy borult, többfelé párás idő várható, gyenge csapadék azonban csak néhol fordulhat elő. Többfelé szélcsend várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul.
A kiemelt kép illusztráció.