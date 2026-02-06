Enyhül az idő: sokfelé tíz fok feletti csúcsértékek várhatók

A látási viszonyok fokozatosan javulnak, ezt követően nagyrészt felhős idő valószínű, de több helyen - elsősorban a déli és keleti megyékben - szakadozhat a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap.

Egyre inkább északkeleten, északon – csökkenő számosságban – fordulhat elő gyenge eső, záporeső. Helyenként megélénkül a déli, délkeleti szél – írja a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 14 fok között várható, de helyenként északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb maradhat az idő.

Késő estére 0 és +6 fok közé hűl le a levegő. Nyugat felől egyre több felhő érkezik, miközben a kevésbé felhős tájakon pára, köd is képződhet. Reggelre már nagyrészt erősen felhős vagy borult, többfelé párás idő várható, gyenge csapadék azonban csak néhol fordulhat elő. Többfelé szélcsend várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul.

A kiemelt kép illusztráció.