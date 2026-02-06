Műsorújság
ENSZ: 4,5 millió lányt fenyeget idén a nemi csonkítás világszerte

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.02.06. 21:08

Mintegy 4,5 millió lányt fenyeget idén a nemi szerv megcsonkításának veszélye – figyelmeztettek az ENSZ szakosított szervezetei.  Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF pénteken, a nemi csonkítással szembeni zéró tolerancia világnapján újfent elítélte ezt a gyakorlatot.

Mint közölték, a nemi csonkítás során részlegesen vagy teljesen eltávolítják a női nemi szervek külső részét,  rendszerint pubertáskorú, de gyakran már öt évnél fiatalabb lányoknál is.  Az eljárás afrikai, ázsiai és közel-keleti országokban gyakori, és általában a hagyománnyal vagy vallási okokkal indokolják – mondván, hogy így biztosítják a lányok szüzességét.

A beavatkozás gyakran okoz súlyos, az élet végéig tartó egészségügyi komplikációkat, fertőzéseket, belső vérzést, terméketlenséget és az anyaság során előforduló problémákat.

A szóban forgó szervezetek szerint mintegy 230 millió lány, illetve asszony szenved a nemi csonkítás következményeitől világszerte, és idén további 4,5 milliót fenyeget, hogy ennek vetik alá.

Egészségneveléssel és felvilágosító módszerekkel 1990 óta sikerült némileg visszaszorítani ezt a gyakorlatot.

Akkoriban az érintett országokban minden második lányt alávetettek az eljárásnak, míg manapság körülbelül minden harmadikat vetnek alá.

Ugyanakkor a nemi csonkítás elleni harcot nehezíti a segélyek leállítása és az eljárás elleni küzdelem akadályozására irányuló rendszeres kísérletek, illetve amikor „biztonságosnak” nevezik az eljárást, ha egészségügyiek végzik el – mutatnak rá az ENSZ-szervezetek.

Kiemelt kép forrása: Shutterstock.

