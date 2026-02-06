Donald Trump amerikai elnök saját nevével fémjelzett weboldalt indított

Donald Trump amerikai elnök csütörtök este nevét viselő weboldalt indított, amelynek célja, hogy az amerikaiak kedvezményes áron jussanak hozzá gyógyszerekhez.

„Ma estétől a leggyakrabban felírt gyógyszerek tucatjai jelentősen csökkentett áron lesznek elérhetők minden fogyasztó számára egy új weboldalon, a TrumpRx.gov-on” – jelentette be a sajtónak tartott bemutatón. Az amerikai elnök több mint tíz gyógyszergyártóval kötött megállapodást, hogy ezeket a kedvezményeket, amelyek szerinte a jelenlegi áraknál akár 80 százalékkal is alacsonyabbak lehetnek, biztosítani tudja.

„Az amerikaiak régóta a világ legmagasabb gyógyszerárait fizetik. (…) Az amerikai nép valójában az egész világ gyógyszerköltségeit támogatta”

– vélekedett Donald Trump.

Az amerikaiak valójában nem közvetlenül a weboldalon vásárolhatják meg a kívánt gyógyszert, de a weboldalon keresztül kaphatnak egy gyógyszertárban beváltható utalványt, amely a megígért kedvezményt biztosítja. Az amerikai elnök példaként említette az Ozempic nevű, cukorbetegség elleni gyógyszert, amelyet a Novo Nordisk gyárt, és amely az árak csökkentését elfogadó óriáscégek közé tartozik: Trump szerint ennek a gyógyszernek az ára az Egyesült Államokban ezer dollárról 199 dollárra csökken. „A jövőben nem szabad gyógyszert vásárolni anélkül, hogy ellenőriznénk, elérhetőek-e ezek a kedvezményes árak a weboldalon” – tette hozzá a sajtótájékoztatón Mehmet Oz, aki a közegészségügyi biztosítási programot irányítja.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Chip Somodevila/Getty Images)