Az ukrán hadsereg tüzérségi tűzzel, rakétacsapásokkal és dróntámadásokkal vette célba Oroszország nyugati határ menti térségeit

Az ukrán fegyveres erők péntek hajnalban tüzérséggel, rakétákkal és drónokkal támadták Oroszország nyugati és délnyugati határvidékét – közölték az érintett területek elöljárói.

Az ukránok éjszakai tüzérségi támadása komoly károkat okozott az orosz határ közelében fekvő Belgorod városában – közölte a régió kormányzója. Vjacseszlav Gladkov a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közzétett videóban arról számolt be, hogy a városi tisztségviselők sürgősségi ülést tartanak, hogy kidolgozzák a teendőket. „Sajnos nem kívánhatok jó estét, kedves barátaim” – mondta Gladkov a szinte teljes sötétségben rögzített videóban. „Az ellenség lőtte Belgorodot. Mindenki tudja, hogy nincsenek katonai célpontjaink. Komoly károk keletkeztek. Kimentem megnézni a helyszínt” – folytatta.

A károk részleteiről nem beszélt a kormányzó. Közölte ugyanakkor, hogy a hatóságok nem hoztak létre ideiglenes szállásokat. Hozzátette: az áramszolgáltatás helyreállítására irányuló munkálatok folytatódnak.

„A mai napig nem sikerült teljes mértékben helyreállítani (a korábbi támadások során megsérült) elektromos hálózatot Belgorodban” – mondta.

Belgorodot tömeges rakétatámadás érte, az infrastruktúra megrongálódott, az áram- és hőellátásban zavarok léptek fel. Előzetes adatok szerint sérültek nincsenek – ezt már Valentyin Gyemidov polgármester közölte. Megjegyezte, hogy az energetikusok már nekiláttak a helyreállítási munkálatoknak az előre kidolgozott eljárásrend szerint.

Alekszandr Bogomaz, a szomszédos Brjanszk régió kormányzója arról számolt be, hogy Ukrajna HIMARS típusú rakétákkal és drónokkal támadott energetikai létesítményeket, ami néhány településen áramkimaradást okozott. Az energiaellátást több településen, így Klincovszkij járásban gyorsan helyreállították.

Két rakétát semmisítettek meg az Orjoli területen – mondta a régió kormányzója, Andrej Klicskov. Adatai szerint hajnali 4:45 és 4:57 között rakétatámadás veszélyét jelentették a régióban. Több magánház üvegezése megsérült a lelőtt rakéták becsapódásakor, de sérültek nem voltak.

A gázvezeték kisebb károkat szenvedett, a gázellátás helyreállt – mondta.

Az ukrán fegyveres erők az elmúlt 24 órában húsz alkalommal vetettek be tüzérséget a Kurszki terület elhagyott részein, ahol az orosz légvédelem 23 drónot lőtt le – közölte Alekszandr Hinstejn, a régió kormányzója. „Az ellenség húsz alkalommal vetett be tüzérséget az evakuált területeken. Öt alkalommal drónok támadták meg területünket robbanószerkezetek ledobásával” – írta Telegram-csatornáján. Hozzátette, hogy a támadások következtében az infrastruktúrában nem esett kár, és nincsenek halottak, sem sérültek.

Miközben az ukrán hadsereg továbbra is csapásokat mér Oroszországra, az orosz haderő is folytatja hadműveleteit Ukrajna ellen. Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt az orosz fegyveres erők péntekre virradóra összesen 335 támadóeszközt vetettek be ukrajnai energetikai és infrastrukturális létesítmények ellen. A célpontok több mint 90 százalékát az ukrán légvédelem megsemmisítette, ugyanakkor a támadásoknak egy halálos áldozata és több sebesültje is volt, továbbá lakóházak és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg.

Kiemelt kép: MTI/EPA