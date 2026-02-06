Az orosz tábornok elleni merénylet a Zelenszkij rezsim kísérlete a béketárgyalások megzavarására – jelentette ki az orosz külügyminiszter

Mint arról korábban a hirado.hu is beszámolt, a moszkvai ügyészi hivatal közlése szerint egy ismeretlen fegyveres tüzet nyitott az orosz katonai hírszerzés (GRU) helyettes vezetőjére egy moszkvai lakóházban péntek reggel. A támadó akkor csapott le áldozatára, amikor az elhagyta a lakását, hogy munkába induljon. A hatóságok merényletkísérlet és fegyverkereskedelem címén vizsgálatot indítottak. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Ukrajnát tette felelőssé a merényletkísérletért.

Mint ismert, az orosz katonai hírszerzés (GRU) helyettes vezetőjére, Vlagyimir Alekszejevre több lövést adott le egy ismeretlen támadó, aki ezt követően elmenekült a helyszínről. A 64 éves tábornokot súlyos állapotban szállították kórházba.

A Kommerszant című orosz lap rendvédelmi forrásokra hivatkozva azóta közölte:

a támadó akkor csapott le áldozatára, amikor az elhagyta a lakását, hogy munkába induljon. Dulakodás alakult ki közöttük, amelynek során a tábornok a karján, a lábán és a mellkasán szenvedett lőtt sérüléseket.

Az orosz elnöki hivatal közlése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnököt is tájékoztatták az esetről, a titkosszolgálatok vizsgálódnak. Dmitrij Peszkov szóvivő kiemelte:

háborús körülmények között a katonai vezetők és magas beosztású szakemberek fokozott kockázatnak vannak kitéve, biztonságuk szavatolása azonban nem a Kreml, hanem a különleges személyvédelmi szolgálatok feladata.

Az eset újabb kérdéseket vetett fel a vezető katonai tisztségviselők védelmével kapcsolatban. Az orosz sajtó és a közösségi média beszámolói szerint kommentelők és háborús bloggerek is a biztonsági hiányosságokat firtatták. Egy szomszéd szerint a ház biztonsági kamerái működtek, cáfolva a híresztelést, miszerint a támadó futárnak álcázva jutott volna be az épületbe.

A tábornok munkáját Vlagyimir Putyin orosz elnök „Oroszország hőse” kitüntetéssel ismerte el. Az Egyesült Államok szankciós listára helyezte a 2016-os amerikai elnökválasztásba történt beavatkozás miatt, az Európai Unió pedig a Szkripal-ügy kapcsán rendelt el korlátozó intézkedéseket vele szemben.

Az orosz külügyminiszter szerinte Ukrajna reendelte meg a merényletet

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Ukrajnát tette felelőssé a merényletkísérletért, amely szerinte a béketárgyalások aláásását szolgálta.

Alekszejev korábban az orosz védelmi minisztérium és a Wagner csoport közötti kapcsolattartásért is felelt. A Wagner csoport vezetője, Jevgenyij Prigozsin 2023 júniusában lázadást indított az orosz katonai vezetés ellen, két hónappal később életét vesztette egy repülőgép-szerencsétlenségben.

Az illetékes hatóságok merényletkísérlet és fegyverkereskedelem címén vizsgálatot indítottak.

A hivatalos közlés nem tért ki arra, hogyan jutott be az elkövető az épületbe, illetve hogy Alekszejev rendelkezett-e személyi védelemmel.

Ahogyan arról korábban a hirado.hu is beszámolt, az ukrajnai háború kirobbanása óta Oroszországban több magas rangú katonai tisztségviselő lett merénylet áldozata és a legtöbb ilyen esetért az orosz kormány az ukránokat tette felelőssé.

Kiemelt kép: Vlagyimir Alekszejev tábornok, a GRU helyettes vezetője (Fotó: Facebook)