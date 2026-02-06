Az európaiaktól kapott hitel nem elég Ukrajnának, ennél sokkal többet kell küldeni – jelentette ki az uniós biztos

Az Ukrajnának jelenleg nyújtott katonai támogatás nem lesz elegendő ahhoz, hogy az ország megfordítsa a háború menetét – jelentette ki Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelemért felelős biztosa kétnapos szlovéniai látogatásának kezdetén. Közlése szerint ehhez 500 milliárd eurót kellene Ukrajnába küldeni.

Összesen 1,5 billió, vagyis 1500 milliárd euróba kerülne az Európai Uniónak, ha Oroszország nyerné a háborút – jelentette ki a biztos pénteken. A Tények.hu által is idézett volt litván miniszterelnök erről a védelmi, külpolitikai és uniós ügyekért felelős parlamenti bizottságok tagjaival folytatott megbeszélésen beszélt.

Kubilius emlékeztetett: az Európai Unió jelenlegi tervei szerint Ukrajna idén és jövőre évente mintegy 30 milliárd euró katonai támogatást kapna egy uniós hitel keretében. A biztos szerint azonban ez az összeg nem elegendő. Norvég szakértők becsléseire hivatkozva Kubilius arra figyelmeztetett, hogy

ekkora szintű nyugati segítség mellett Oroszország idővel átveheti az irányítást a csatatéren,

és győzelmet arat a háborúban.

Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelemért és űrkutatásért felelős tagja a 18. alkalommal rendezett európai űrkonferencián Brüsszelben 2026. január 27-én, a kétnapos rendezvény első napján (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)

Párbeszéd a Kremllel

Norvég számítások szerint egy ilyen forgatókönyv következményeinek a kezelése 1,5 billió (vagyis 1500 milliárd) euróba kerülne nekünk – hangsúlyozta Kubilius.

Ezzel szemben, tette hozzá, az a többletsegély, amely lehetővé tenné Ukrajna számára, hogy uralja a csatateret, és békét teremtsen, ennek az összegnek mindössze a harmadába kerülne (ez 500 milliárd euró lenne)

A biztos az Európa és Oroszország közötti közvetlen tárgyalások újraindítását sürgető hangokkal kapcsolatban is egyértelműen fogalmazott. Véleménye szerint normális párbeszéd a Kremllel mindaddig nem lehetséges, amíg Oroszország folytatja agresszióját szomszédja ellen. Ugyanakkor hangsúlyozta:

az Európai Uniónak fel kell készülnie arra, hogy adott esetben békéről tárgyaljon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel,

ami azonban szerinte nem azonos a politikai párbeszéd helyreállításával.

Nem maradhatnak itt örökké

Kubilius a látogatás során az európai biztonság jövőjéről is beszélt, és figyelmeztetett: az Egyesült Államok katonai jelenléte nem marad örökké Európában. Szerinte az EU-nak le kell számolnia azzal az illúzióval, hogy az amerikaiak hosszú távon is garantálják a kontinens védelmét. Ha Washington csökkenti európai jelenlétét, Európának képesnek kell lennie pótolni az Egyesült Államok által biztosított képességeket – többek között a hadászati mobilitás és az űrtechnológiák terén is.

A biztos külön kiemelte: jelenleg mintegy 100 ezer amerikai katona állomásozik Európában, akik kulcsszerepet töltenek be a kontinens stratégiai védelmében.

Az amerikai erők gyors átcsoportosítási képességeivel szemben az EU 27 tagállamának hadseregei nem rendelkeznek hasonló rugalmassággal

– fogalmazott a politikus, aki egy valódi védelmi unió létrehozását szorgalmazta.

Kiemelt kép: A kijevi Darnicja hőerőmű romjai között munkások egy orosz támadás után, 2026. február 4-én (Fotó: MTI/EPA)