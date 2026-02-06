Az Európai Bizottság arra kérte Orbán Viktort, hogy tiszteletteljesen posztoljon Magyar Péterről

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán tették közzé azt a mesterséges intelligenciával készült videót, amelyben Ursula von der Leyen arra kéri Magyar Pétert, hogy küldjön pénzt Ukrajnába, Magyar Péter figurája pedig azt mondja, hogy ehhez választást kell nyernie.

A videó továbbra is elérhető a miniszterelnök Facebook-oldalán, és legalább másfél millióan látták – írta az Euronews, amely megkérdezte az Európai Bizottság szóvivői szolgálatától azt, hogy jogszabályba ütközik-e egy ilyen deepfake videó közzététele, és hogy kívánják-e kommentálni a bizottsági elnök ábrázolását.

„Vannak tiszteletteljes módjai is annak, hogy valaki kifejezze az eltérő politikai nézeteit. Arra szólítok fel, tiszteletteljesen fejezzék ki a véleményüket”

– válaszolta a kérdésre Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője.

Az Európai Unió nemrég elfogadott digitális jogszabályai értelmében a mesterséges intelligenciával létrehozott videókat egyértelműen jelölni kell – ezt Orbán Viktor meg is tette a posztjában. Ugyanakkor az uniós jog szerint a nagy közösségi oldalak feladatai közé tartozik az is, hogy eltávolítsák az oldalakról a „félrevezető” tartalmakat (bár az megkérdőjelezhető, hogy ez a videó ebbe a kategóriába esik-e). „Itt a tiszteletről és méltányos fellépésről van szó, és arról, hogy ne terjesszenek félrevezető információt. Ez vonatkozik az uniós tagállamok vezetőire is ”– mondta Thomas Regnier szóvivő az Euronews szerint.

Emlékeztettek: az Európai Bizottság már októberben figyelmeztette a magyar kormányt arra, hogy ne használjanak hamis, mesterséges intelligenciával készült videókat politikai célokra, miután a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs posztolt egy videót, amelyben Magyar Péter hasonmása arról beszélt, hogy csökkenteni kell a nyugdíjakat és el kell törölni a 13. havi nyugdíjat. A Bizottság akkor úgy foglalt állást: ha egy politikus szájába olyan szavakat adnak, amelyeket ő nem mondott ki, akkor az egyértelműen félrevezetésnek minősül. De azt is közölték, hogy ezekben az ügyekben elsősorban a nemzeti hatóságok járhatnak el.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) az Operatív Törzs ügyeleti központjában Budapesten 2026. január 7-én. A kormányfő mögött Pintér Sándor belügyminiszter (b1). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán.