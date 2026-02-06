Autósok figyelem! Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség

Az ORFK közlése szerint Magyarország teljes területére kiterjedő közúti ellenőrzést tart a rendőrség február 9. és 15. között, melynek célja az ittas és bódult járművezetők kiszűrése, az alkohol- és drogfogyasztás közúti kockázatainak visszaszorítása érdekében.

A rendőrség február 9. és 15. között Magyarország teljes területén közúti ellenőrzést tart – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata pénteken a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy

az országos akció az ittas és bódult járművezetők kiszűrését célozza, az alkohol- és drogfogyasztás közúti kockázatainak visszaszorítása érdekében.

Az akció célja a közlekedésbiztonság növelése, valamint a balesetek megelőzése,

„hiszen a közlekedésben a józanság nem választás kérdése, hanem alapvető feltétel”

– fogalmaztak.

Kiemelt kép: A rendőrség egy héten át fokozottan ellenőrzi a jármûvezetõk ittas és bódult állapotát Magyarország közútjain (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)