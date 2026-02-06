Arra figyelmeztetik az embereket, hogy ne igyák meg a hólevet – Ukrajna-szerte akadozik a vízellátás

Nemcsak a kijeviek, hanem más ukrán városok lakói is a hosszú ideig tartó víz- és áramkimaradások miatt havat olvasztanak, hogy azt háztartási célokra használhassák. A közösségi médiában több videó által is tanúsított jelenségről a kijevi betegségkontroll- és megelőzési központ orvosa, Andrij Koszinov elmondta, mennyire biztonságos a hóvíz használata: lehet-e belőle inni, főzni, vagy tisztálkodni.

Koszinov az Unionnak részletesen ismertette, mikor és hogyan lehet a havat vízforrásként használni. Elmondása szerint csak végső esetben, és kizárólag városon kívüli hó esetén szabad felhasználni, és akkor is saját felelősségre. Városi hó fogyasztását viszont semmilyen körülmények között nem javasolja.

„Laborunkban a víz minőségét számos tényező alapján vizsgáljuk: kémiai összetétel, pH, só és egyéb szennyezőanyag-tartalom, valamint bakteriológiai vizsgálatok. Ezek nélkül nem lehet biztos abban az ember, hogy a víz fogyasztható. Ha valaki mégis használja a havat vízforrásként, valójában kockázatnak teszi ki magát. Nem tudni, milyen körülmények között volt a hó: állatok léphettek rá, biológiai szennyeződés érhette, vagy felszíni szennyeződéseket szívhatott magába. Mindez komoly egészségügyi kockázatot jelent” – magyarázta Koszinov.

Az orvos szerint a városi környezet különösen veszélyes: a mai nagyvárosok jelentősen eltérnek a száz évvel ezelőtti városoktól, amikor a havat még fogyasztásra is használták.

Ma a gyárak, üzemek és a megnövekedett közlekedés miatt a levegőbe kerülő káros anyagok a hóra rakódnak, különösen, ha hosszabb ideig a talajon marad.

Így a hóvízben veszélyes vegyi anyagok is lehetnek, ami erős érv a hóvíz fogyasztásának kerülésére, különösen városi környezetben.

Megoldás a forralás?

Koszinov szerint a hóvíz forralása csökkentheti a kockázatot, mivel elpusztítja a baktériumok és mikroorganizmusok egy részét.

Ez azonban csak a biológiai kockázatot mérsékli, a vegyi szennyeződéseket nem távolítja el.

A hóvízben továbbra is lehetnek például üzemanyag-maradványok, kenőanyagok, kipufogógázok vagy erőműi kibocsátások. Különösen veszélyes a forgalmas utak, benzinkutak környékéről gyűjtött hó, mivel a szennyező anyagok a vízbe kerülnek, és a forralás sem hatástalanítja ezeket.

Emellett a városokban a tél folyamán kémiai anyagokat is használnak az utak tisztítására, amelyek a hóban maradnak, így a talált hóvíz további veszélyforrást jelenthet főzéskor.

Nem teljesen használhatatlan

Koszinov hangsúlyozta, hogy a városi hóvíz technikai víznek tekinthető:

használható például WC-öblítésre vagy takarításra, de semmiképp sem alkalmas edények mosására vagy fürdésre.

Az orvos hozzátette, hogy ma már számos olyan lehetőség van, ahol ellenőrzött, tiszta vízhez lehet jutni, például ivóvíz-automaták vagy bolti palackozott víz formájában. Még a szabadban gyűjtött hó sem garantálja a biztonságot, mert mindig fennáll a biológiai vagy technológiai szennyeződés kockázata.

„Összességében az, aki ma is a talált hóvizet használja, komoly egészségügyi kockázatnak teszi ki magát” – zárta szavait Koszinov.

Kiemelt kép: Orosz harckocsi a hóban, amelyet 2022-ben egy autópálya szélén megsemmisítettek Ukrajnában (Forrás: Shutterstock)