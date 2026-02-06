Amikor a Kelet egzotikum volt: orientális építészet Európában

A 18. században az iszlám országok Európa számára még az egzotikus különlegességet jelentették.

A huszadik-huszonegyedik század nagy bevándorlási hulláma előtt az iszlám kelet egyfajta különlegességet, egzotikumot jelentett, hasonlóan Japánhoz, vagy Kínához – noha a 17. század végéig az iszlám közvetlenül Közép-Európát fenyegette. De az emberek gyorsan felejtenek, a törökverő, sőt a harcokban hősi halált halt magyar főurak unokái már török szultánnak öltöztek a jelmezbálokon, kertjeikben „mecseteket” építettek. A török divat nem csak a felfedezések miatt lett népszerű, mint a Távol-Kelet, hanem a közvetlen érintkezés során: a törökellenes háborúkban jelentős szerepet játszó Badeni Lajos épp Buda 1686-os visszafoglalása idején ejtett jelentős hadizsákmányt, sátrakat, turbánokat, fegyvereket. Ezeket fővárosába, Rastattba szállította, és ott előszeretettel viselte ezeket a feltűnő ruhákat – népe el is nevezte „Török Lajosnak”. A szomszédos Pfalz fejedelmeinek schwetzingeni kastélyparkjában 1776-ban külön török kert épült, központjában egy mecsettel. Ezeknek az épületeknek semmilyen ideológiai, vallási jelentése nem volt, a török mecset sokszor egy kínai pagoda, egy görög templom, vagy épp egy gótikus csarnok mellett áll. Ezeket a funkció nélküli építményeket az angol nyelv folly-nak, vagyis bolondságnak, bolondozásnak nevezi.

A csehországi Lednice-Valtice kertegyüttesben, Liechtenstein-hercegek birtokán a park egyik fő látványtengelye épp a minaret köré szerveződik. A világörökség részét alkotó, többszáz hektáros parkot hasonló, egy-egy építményre irányuló, akár több kilométer hosszú nyiladékok szervezik.

A török divat Nagy-Britanniát is elérte, igaz, itt erőteljes indiai hatások is érvényesültek. 1787-ben későbbi IV. György építtette ezt a különös épületet Brightonban, a híres tengeri üdülővárosban.

A török, illetve arab világ képzetéhez hozzátartozott a kávéház szokása. A szász kereskedővárosban, Lipcsében 1556-ban említik először az „arab kávéfához” nevű házat, aminek homlokzatára 1718 körül került fel ez a házdísz. Ekkoriban még nem voltak házszámok, az épületeket egy-egy embléma alapján azonosították.

A török divat az oszmán uralom alatt sokat szenvedett Magyarországon is megjelent. A törökverő Esterházyak tatai kastélyában két szobát is török hadisátorra emlékeztető festés díszít.

Tata, török sátorszoba

A tatai angolkertben, valamint Esterházy család grófi ágának másik jelentős birtokán, Csákváron is épült „török mecset”. Előbbi épület, ha romosan is, de őrzi még a keleties vonásokat, utóbbit vadászkápolnává alakították a 19. század végén.

Az orientalista divat folytatódott a következő évszázadban is. Róheim Sámuel fakereskedő 1890-ben építtette fel villáját a Városliget közelében. Az épületben külön mór szoba is helyet kapott. A villát később Tisza István bérelte, ez a helyiség volt a dolgozószobája. A miniszterelnököt ennek közelében, az előcsarnokban ölték meg 1918 novemberében.

