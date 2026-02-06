Amerikai kutatás: a többség szerint Magyar Péter jobban szereti önmagát, mint a magyar embereket, nem lehet benne megbízni

A McLaughlin & Associates felmérése szerint a január 27. és 30. között ezer fős mintán, telefonos megkérdezés alapján a kormánypártok támogatottsága jelenleg 43 százalék, míg a Tisza Párt 37 százalékon áll. Mindkét nagy párt egy százalékpontot veszített az előző méréshez képest, ami enyhe visszaesést jelent a november végi kutatáshoz képest. A bizonytalan szavazók aránya változatlanul 4 százalék. A felmérés alapján négypárti Országgyűlés alakulna: a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett a Mi Hazánk Mozgalom és a Demokratikus Koalíció is bejutna, mindkettő éppen 5–5 százalékkal.

A kutatás kitért Magyar Péter személyes megítélésére is. A válaszadók 62 százaléka szerint Magyar túl forrófejű és túl kockázatos. Emellett

52 százalék gondolja úgy, hogy jobban szereti önmagát, mint a magyar embereket, 51 százalék pedig nem bízik abban, hogy kormányon azt tenné, amit ígér.

A közvélemény a Brüsszellel kapcsolatos kérdésekben is tart bizonyos kockázatot: a válaszadók 63 százaléka elutasítja az EU tervét, amely Magyarországot is bevonná Ukrajna és a háború finanszírozásába.

Ugyanakkor

a megkérdezettek 34 százaléka szerint nagyon valószínű, hogy Magyar Péter miniszterelnöksége alatt az ország belekeveredhet az ukrán–orosz háborúba,

további 23 százalék ezt inkább valószínűnek tartja, míg 41 százalék szerint egyáltalán nem számít ilyen forgatókönyvre.

A felmérés azt is kimutatta, hogy a válaszadók 54 százaléka tartja igaznak az állítást, miszerint Magyar Péter végrehajtaná mindazt, amit Brüsszel követel. Emellett 53 százalék véli úgy, hogy egy Magyar Péter vezette kormány engedne Brüsszelnek, megszüntetve az orosz olaj- és gázellátást, ami a benzin és a fűtés árának emelkedéséhez vezetne.

A közvélemény-kutatást a McLaughlin & Associates ügyvezető igazgatója, John MacLaughlin irányította, aki több mint 40 éve dolgozik stratégiai tanácsadóként és közvélemény-kutatóként. Munkája során többek között az Egyesült Államok legsikeresebb vállalatainak végzett kutatásokat, 2011 óta Donald Trump tanácsadója és közvélemény-kutatója, részt vett mindhárom elnökválasztási kampányában, valamint dolgozott Steve Forbes és Fred Thompson elnökjelöltek, Arnold Schwarzenegger volt kaliforniai kormányzó, Jeb Bush volt floridai kormányzó, Nathan Deal volt georgiai kormányzó, továbbá 22 amerikai szenátor és 16 republikánus kongresszusi képviselő számára.

Kutatott a brit Konzervatív Párt és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök számára is. Munkáját Telly- és PR Week Kampány díjakkal ismerték el. MacLaughlin a Fordham College-on szerzett B.A. diplomát, majd az Fordham Egyetemen MBA-fokozatot pénzügyi és kvantitatív módszerek szakirányon, emellett a MENSA tagja (a legmagasabb IQ-jú emberek nemzetközi szervezete).

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt kötcsei rendezvényén 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)