Amerikai erődemonstráció: nagyszabású támadásra is alkalmas vadászgépek jelentek meg Irán közelében

Műholdfelvételek tanúsága szerint Jordániában, a Muwaffaq Salti légibázison legalább egy tucat F–15-ös vadászgép, valamint A–10C Thunderbolt II repülőgép jelent meg. Utóbbi, közismert nevén a Warthog, elsősorban a szárazföldi csapatok közvetlen támogatására szolgál – írja az Index a The Washington Postra hivatkozva. Az amerikai portál információi szerint a bázison MQ–9 Reaper drónok és több helikopter is állomásozik, ami

szakértők szerint akár egy nagyszabású támadó művelet előkészítésére is alkalmassá teszi az ottani erőket.

Jordániába két HC–130J Combat King típusú szállítógépet is átcsoportosítottak, amelyeket kutató-mentő feladatokra használnak. Elemzők úgy látják, ezek jelenléte arra utalhat, hogy az Egyesült Államok egy esetleges konfliktusban különleges műveleti egységek kimentésére is felkészül.

A tengeren már korábban is nőtt a nyomás Iránra. Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, január végén a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó vezette kötelék érkezett a térségbe. A hordozón EA–18G Growler repülőgépek is szolgálnak, amelyek elektronikai hadviselésre, az ellenséges kommunikáció zavarására képesek. A Hormuzi-szoros környékén a USS McFaul és a USS Mitscher rombolók, míg a Vörös-tengeren és a Földközi-tenger keleti medencéjében további amerikai hadihajók állomásoznak.

Donald Trump célja az erődemonstrációval az, hogy Teheránt visszaterelje a tárgyalóasztalhoz. Irán erre reagálva jelezte, kész a párbeszédre, ugyanakkor a háború lehetőségére is felkészült.

Az amerikai elnök felszólította Iránt, hogy állítsa le nukleáris programját és hagyjon fel a tüntetők elleni erőszakkal, ellenkező esetben Washington kész bevetni a térségbe vezényelt haderejét.

Trump különmegbízottja, Steve Witkoff a nukleáris dúsítás teljes megszüntetését, a magasan dúsított uránkészletek elszállítását, az iráni rakétaprogram korlátozását, valamint a libanoni, iraki és jemeni szövetséges fegyveres csoportok támogatásának leállítását követeli.

Ezzel szemben Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Irán továbbra is nyitott egy kölcsönösen előnyös, tisztességes és méltányos megállapodásra, amely egyenlő feltételeken alapul, és garantálja, hogy az ország nukleáris tevékenysége kizárólag békés célokat szolgál. Mint fogalmazott: „A nukleáris fegyvereknek nincs helyük biztonságpolitikánkban, és soha nem is törekedtünk azok megszerzésére.”

A feszültséget tovább növelték a közelmúltbeli incidensek:

kedden az amerikai haditengerészet lelőtt egy iráni drónt,

amely megközelítette a USS Abraham Lincoln hordozót az Arab-tengeren.

Emellett a Forradalmi Gárda motorcsónakjai drónok támogatásával megpróbáltak elfoglalni egy amerikai tartályhajót a Hormuzi-szorosban, ám a USS McFaul közbelépése ezt megakadályozta. Mindezek ellenére Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője közölte: az események nem befolyásolják a péntekre Ománba tervezett amerikai–iráni tárgyalások megtartását.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/YNA)