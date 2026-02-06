A közmédia saját halottjaként búcsúzik Keleti Évától munkásságáról szóló műsorokkal

A Kossuth- és Balázs Béla-díjas, érdemes és kiváló művész, a magyar fotótörténet és a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja, Keleti Éva február 5-én, életének 95. évében hunyt el. A közmédia saját halottjának tekinti az alkotót, akinek életműve több generáció vizuális és kulturális emlékezetét formálta, és örökre beírta nevét a magyar fotográfia történetébe.

Keleti Éva pályafutása több mint hét évtizeden átívelt: 1954-ben, mindössze 23 évesen kezdte fotóriporteri munkáját a Magyar Fotónál, majd jogutódjánál, az MTI-nél. 1976-tól a nyomtatott sajtó világában folytatta, többek között az Új Tükör és a Színházi Élet vezető munkatársaként, ahol szívesen pillantott alanyai lelkébe, bemutatva azok örömét, bánatát, valós arcát. Fotóriporterként, majd sajtó- és képügynökségi fotósként végigjárta a szakmai szamárlétrát, gondozta az elődök örökségét, miközben hozzáadta saját, egyéni látásmódját. Különösen a színház- és a művészportrék világában alkotott maradandót, bejárta az országot, követte a fővárosi és vidéki előadásokat, több alkalommal külföldi vendégelőadásokra is elkísérte a társulatokat. Fotóin keresztül a nézők a kulisszák mögé is bepillantást nyerhettek. Bár fiatalkorában a balett iránti vágyát adottságai miatt nem tudta megvalósítani, a tánc világának fényképezése során szenvedélye életre kelt. Az alkotó élete végéig fáradhatatlanul dolgozott, a digitalizált fotográfia világával ismerkedve folytatta szakmáját.

Az MTVA 2021-ben megvásárolta Keleti Éva 1976 utáni felvételeinek eredeti negatívjait és diáit, amelyek többségét korábban még soha nem publikálták. Ezzel egyedülálló gyűjtemény jött létre a közmédia Fotóarchívumában, amely életművének értékét és elérhetőségét biztosítja a jövő generációi számára. Munkássága több mint 400 ezer darabot számláló gyűjteményét a Nemzeti Archívum őrzi, ahol a gyűjtemény eddig feldolgozott képei ingyenesen elérhetők az érdeklődők számára. Élete során számos rangos pozíciót is betöltött: a Magyar Fotóriporterek Társasága elnökeként, az Interpress és a World Press Photo hazai zsűrijének tagjaként, valamint fotós vezetőként átadta tudását a következő nemzedéknek.

Hat évtizedes életművét a Műcsarnok 2019–2020-ban Élet/Kép címmel retrospektív kiállításon mutatta be, a kor legnevesebb színművészeivel készített régi és új képeit bemutatva.

Amit még nem láttatok… – Keleti Éva címmel a közmédia 2023 nyarán kiállítást szervezett a magyar fotográfia nagyasszonyának csaknem hetven évet felölelő munkásságából a budapesti Aranytíz Kultúrházban, amelyet később Bécsben is bemutatott. A kiállításhoz kapcsolódó, A pillangó szárnyán – Keleti Éva fotográfus portréja című filmet országos tévépremierben mutatta be az M5, amelyet február 6-án, pénteken 19 órától megismétel a kulturális csatorna. A délutáni programkínálatban a Librettó című műsorban is megemlékeznek róla. Másnap, február 7-én délelőtt 10 órától MMA portré – Sztárfotó születik címmel láthatnak összeállítást a fotóművészről, 12 órakor a Nagyok – Keleti Éva című epizódja látható két részben. A Duna a február 6-i Családi kör adásában, a Kossuth Rádió a február 9-i Nagyok című műsorában emlékezik a fotóművészre. A Nemzeti Archívum összeállításában fotókkal illusztrált megemlékezést olvashatnak.

Keleti Éva életműve — a magyar kultúra és színházi élet kivételes dokumentálása és pedagógiai tevékenysége — példaértékű örökséget hagyott a szakma és a következő generációk számára. A közmédia közössége saját halottjaként gyászolja őt.

Kiemelt kép: Keleti Éva (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)