105 német harckocsi érkezett az orosz határ közelébe, megkezdődött a nagy terv végrehajtása – közölte egy amerikai újságíró

Peter Suciu, az amerikai The National Interest magazin szerzője azt írta, hogy 105 német tank jelent meg az orosz határ közelében. Közlése szerint mindez az OPLAN DEU terv német terv része, amelynek a célja Oroszország elrettentése.

„Két harci zászlóalj érkezett Litvániába a múlt hónapban a várható katonai felkészülés részeként, amelynek eredményeként 2027-re több mint 5000 katonát lehetne bevetni a legnagyobb balti országban” – közölte Suciu a harckocsikkal kapcsolatban az EADaily beszámolója szerint. Hozzátette, hogy ezáltal tovább növeli erejét a Bundeswehr amely központi szerepet kap az európai államok közt Oroszország ellensúlyozásában.

„A német csapatok Litvániába telepítésének célja Moszkva elrettentése, és az, hogy Berlin időt nyerhessen, hogy reagálhasson egy esetleges orosz invázióra”

– tette hozzá a The National Interest szerzője.

Erről szól a német terv

Az OPLAN DEU lényegében

egy 1200 oldalas stratégiai terv, amely Németországot a NATO központi logisztikai központjává alakítaná át 2029-re az orosz agresszió visszaszorítása érdekében.

A terv alapvető változást jelent Németország védelmi helyzetében, mivel az országot frontállamból az egész szövetség központi logisztikai csomópontjává alakítja át. A terv a polgári ügynökségeket, a magánipart és a logisztikai cégeket integrálja egy egységes háborús struktúrába.

Az elsődleges cél az elrettentés; azzal, hogy Berlin képessé válik 800 000 katonát gyorsan a keleti szárnyra telepíteni, azt akarja jelezni Oroszországnak, hogy a NATO területének megtámadása hiábavaló lenne– olvasható a Beyond The Horizon összefoglalójában.

Két-három éven belül történő támadásra számít a német tábornok

Mint arról a hirado.hu beszámolt, Gerald Funke altábornagy, a német fegyveres erők támogató parancsnokságának vezetője a minap közölte: Németország arra a lehetőségre készül fel jelenleg, hogy Oroszország két–három éven belül megtámadhatja a NATO-t.

A kiemelt kép illusztráció: egy dán katona Leopard 2, egy szlovén katona pedig M84-es harckocsival egy nemzetközi harckocsizó hadgyakorlaton a németországi Grafenwöhr lõterén 2025. február 11-én. A manõverekben amerikai, dán, olasz svájci és szlovén egységek vesznek részt. MTI/EPA/Martin Divisek.