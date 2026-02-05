Washingtonban mutatták be az Axioma Központ migrációról és családpolitikáról szóló köteteit

Washingtonban amerikai szakmai közönség előtt mutatták be az Axioma Központ migrációról és családpolitikáról szóló köteteit szerdán.

A magyar nagykövetségen pódiumbeszélgetéssel egybekötött eseményen vitatták meg a migrációs válságról, valamint a családról és nemzetről szóló elemző munkákat. Giró-Szász Áron, az Axioma Központ elnöke, miniszterelnöki megbízott a szervezet céljait és működését ismertette az amerikai politikai szakértőkből álló közönség előtt, míg Filemon Norbert kutatási vezető a két szakmai anyagot mutatta be a panelbeszélgetés résztvevőjeként.

Filemon Norbert az eseményt követően az MTI-nek elmondta, hogy

a családpolitika, valamint az illegális migráció keresztény megközelítésű elemzése pozitív fogadtatásra talál az Egyesült Államokban. Beszámolt arról, hogy az Axioma Központ első nemzetközi megjelenése volt az amerikai látogatás, amelynek célja a kapcsolatok kiépítése a lehetséges amerikai partnerekkel.

A pódiumbeszélgetés résztvevőjeként Roger Severino, a Heritage Foundation konzervatív elemzőközpont alelnöke a migrációval kapcsolatos amerikai társadalmi folyamatokat illetően hangsúlyozta, hogy mára az Egyesült Államok nem a bevándorlók „olvasztótégelyként” működik, ahol közös kulturális érték mentén asszimilálódnak az újonnan érkezettek, hanem „salátástál- modell” alakult ki az elmúlt években követett politika ideológia nyomán, amelynek lényege, hogy különböző, akár egymással is versengő kultúrák képviselői élnek egy országon belül.

A pódiumbeszélgetés résztvevői között volt Kristen Ziccarelli, az America First Policy Institute szakterületi igazgatója, Mark Krikorian, a Bevándorlási Tanulmányok Központjának igazgatója, Chad Pecknold, az Amerikai Katolikus Egyetem tanára és Samuel Samson, az amerikai külügyminisztérium részéről. Köszöntőt mondott Takács Szabolcs, Magyarország nagykövete.

Kiemelt kép: Giró-Szász Áron (Fotó: Facebook.com)