Világklasszis státusz: Szoboszlai Dominik szinte bármelyik topcsapatban kezdő lenne az ESPN szerint

Szoboszlai Dominik liverpooli szerződéshosszabbításáról szóló hírek, valamint az esetleges távozását övező pletykák apropóján az ESPN amerikai sportcsatorna brit részlege eljátszott a gondolattal, hogy a jelenlegi nemzetközi élmezőny sztárcsapataiban hol lehetne helye a magyar válogatott csapatkapitányának a kezdőcsapatban.

Az ESPN UK műsorának két stúdióvendége nem minden esetben jutott közös nevezőre, ám a beszélgetés végére mindössze egyetlen olyan klub maradt, amelynek aktuális kezdő tizenegyébe egyikük szerint sem férne be Szoboszlai – írja a Mandiner.

Az angol Premier League riválisai közül a Manchester Cityben, a Manchester Unitedben, a Chelsea-ben és a Tottenham Hotspurben is egyértelmű kezdőként számítanának rá az ESPN szakértői. A tabellát vezető, valamint a Bajnokok Ligájában is remeklő Arsenal kapcsán viszont már megoszlott a véleményük.

Hasonló volt a helyzet a két spanyol óriás, a Real Madrid és az FC Barcelona esetében is. Érdekesség, hogy az egyik vendég bár nem voltak teljesen tisztában a Real aktuális középpályás felállásával, mégis gondolkodás nélkül helyet adott volna Szoboszlainak, azzal érvelve, hogy a világ jelenlegi egyik legjobb középpályásának vitán felül helye van a madridiaknál.

Végül mindössze egyetlen csapat akadt, amelynek kezdőjébe jelen állás szerint egyik szakértő sem tenné be a magyar válogatott csapatkapitányát: a Bajnokok Ligája címvédő Paris Saint-Germain.

Tény, hogy a párizsiaknál a kiváló formában futballozó portugál Vitinhát jelenleg nehéz lenne kiszorítani a középpályáról, ugyanakkor maga az alapkérdés is némiképp félrevezető. Szoboszlai egyik legnagyobb erőssége ugyanis éppen a rendkívüli sokoldalúságában rejlik, hiszen számos poszton – az elmúlt időben például sokszor jobbhátvédként – képes magas szinten teljesíteni. Ennek fényében gyakorlatilag a világ összes élcsapatában lehetne olyan pozíciót találni, ahol gond nélkül beférne a kezdő tizenegybe. Ahogy azt a hozzászólók is találóan megjegyezték, a nyolcas szerepkörében például jó eséllyel bármelyik elitklubnál, a világ bármely pontján betonbiztos kezdőnek számítana.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, Szoboszlai nemrég nyilatkozott az esetleges liverpooli szerződéshosszabbításával kapcsolatban. Elmondta, hogy szeretne tovább maradni a Liverpoolnál, ugyanakkor a tárgyalások jelenlegi szakaszában nem rajta múlnak a dolgok. Mivel azonban jelenlegi, ötéves szerződése 2028 nyaráig köti őt az Anfieldhez, két és fél évvel annak lejárta előtt nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (k) a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 8. fordulójában játszott Liverpool – Qarabag mérkőzésen Liverpoolban 2026. január 26-án (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)