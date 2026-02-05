Varga Barnabás az elmúlt öt év 25 legeredményesebb futballistája között szerepel

Varga Barnabás a 21. helyet foglalja el azon a listán, amelyet az utóbbi fél évtized legeredményesebb labdarúgóiról tett közzé szerdán az IFFHS, a 2021. január elsejétől 2025. december 31-ig terjedő időszakot figyelembe véve.

A lajstromot a futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet a nemzeti bajnokságban, a klubcsapatok hazai és nemzetközi kupasorozataiban és a válogatottban elért találatok alapján állította össze.

Varga az FTC és a nemzeti együttes játékosaként az említett öt esztendőben 132 gólig jutott úgy, hogy 2021-ben 13, 2022-ben 18, 2023-ban 39, 2024-ben 28, tavaly pedig 34 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját.

A fél évtized legeredményesebbjének a Paris Saint-Germain klubszíneit a Real Madridéra cserélő francia világbajnok, Kylian Mbappé bizonyult 264 góllal, akinek legtermékenyebb esztendeje a 2025-ös volt, amikor is összesen 66 találatot szerzett. Mögötte a Manchester City norvég csatára, Erling Haaland végzett másodikként (251 gól), a harmadik a jelenleg a Bayern Münchent erősítő angol támadó, Harry Kane lett (237), míg a legjobb hatba a lengyel Robert Lewandowski (212), a portugál Cristiano Ronaldo (201) és az argentin Lionel Messi (181) került be.

Kiemelt kép: Varga Barnabás az Európa-liga alapszakaszának 6. fordulójában játszott Ferencvárosi TC – Glasgow Rangers mérkõzésen a Groupama Arénában 2025. december 11-én.MTI/Vasvári Tamás